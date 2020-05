Las administraciones canarias reabren solo con la venta de La Primitiva y El Euromillón

Ayer lunes reabrieron las administraciones de Lotería con la limitación de vender únicamente La Primitiva y El Euromillón, después de que Loterías y Apuestas del Estado (Selae) suspendiera el pasado 15 de marzo la venta de todos los juegos, considerando lo establecido en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Las puertas de las administraciones en Canarias se abrieron con «mucha ilusión» aunque no todos los sorteos están activos todavía. Los clientes se están acercando «tímidamente y con muchas dudas sobre los juegos, sobre todo, los pendientes de antes de la alarma», según explica Juan Carlos Bentancor, propietario de la administración 43120, un punto mixto ubicado en la calle Tomas Miller 74. «No estamos vendiendo al ritmo ni con la afluencia de clientes normal, pero a medida que se vayan reactivando los juegos irá mejorando», añade. No obstante, se trata de una «puesta en marcha lenta» con limitaciones de aforo y nuevas medidas de higiénica aunque algunas de ellas ya las teníamos antes como son las mamparas», comenta. Betancor recuerda que los sorteos y los boletos sellados ya programados que no pudieron celebrarse por el inicio de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 tendrán el mismo valor. En decir, los resguardos y décimos premiados cuyo período de cobro hubiese caducado durante la vigencia del Estado de Alarma «siguen aún vigentes y pueden cobrarse», y que la próxima semana ya se jugará la Bonoloto y Gordo por lo que «se pueden adquirir ya» mientras que habrá que esperar al 11 de junio para la Loteria Nacional que es cuando se celebrará el primer sorteo.

La Selae anunciaba la pasada semana que, desde este lunes 18 de mayo, se produciría la reapertura de los terminales de juego, reiniciándose la comercialización de sus productos en los puntos de venta habilitados para abrir en las fases 0 y 1, así como los que han pasado a la fase 2 de la desescalada. En un comunicado difundido al sector, Selae detalla que, de este modo, la comercialización de juegos (a excepción de las Apuestas Deportivas Hípicas y Lototurf) comenzaría la semana del 18 al 24 de mayo, en concreto, Euromillones y Lotería Primitiva, mientras que la semana del 25 al 31 de mayo tendrían lugar los de Bono Loto y El Gordo de la Primitiva. En cuanto a la Lotería Nacional, en cualquiera de sus formatos de comercialización, volverá a ponerse a la venta el mismo día 18 de mayo y los sorteos se reanudarán a partir del 11 de junio de 2020, agrega la Selae.

Respecto a la gestión de Lotería Nacional preimpresa, aquellos puntos de venta integrales que devolvieron por terminal billetes y décimos de los sorteos 23 y 24 de 2020, podrán reactivarlos y ponerlos a la venta, siempre y cuando no estén taladrados. Los billetes y décimos que sí estén taladrados no son válidos para la venta, peros los puntos afectados podrán solicitar nuevos pedidos de Lotería Nacional para cualquiera de los dos sorteos, se concreta en el comunicado.