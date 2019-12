«La vejez saludable hay que fomentarla mucho antes»

— ¿Hay una edad concreta para acudir al geriatra? Desde el punto de vista médico, ¿a partir de qué años podemos hablar de vejez? ¿Los 65 años, la edad de la jubilación laboral?

— Es una cuestión muy interesante. La edad de 65 años es algo que tiene un origen administrativo, que se fijó en la Alemania de Bismarck a efectos de la jubilación. Pero hay que tener en cuenta que la expectativa de vida ahora no tiene nada que ver con la de la Europa de aquella época. Al hacer el historial de un paciente yo siempre le pregunto: ¿usted a qué edad se jubiló? Y hay gente que se jubiló con 52 o 55 años pero que ya tienen 80 u 85 años, de manera que tienen 30 años de jubilación encima. ¿Qué es lo importante? A día de hoy, tenemos que preocuparnos para que la persona se mantenga el mayor tiempo posible con pleno ejercicio de sus funciones. Si a partir de los 70 años se empiezan a hacer controles con una adecuada valoración geriátrica, podemos sentar las bases para un envejecimiento exitoso y saludable. Eso significa que la discapacidad y la pérdida de autonomía queden para el menor tiempo posible en la vida de la persona. Si no hacemos eso, no serán sostenibles los sistemas sanitarios porque, ante la epidemia de envejecimiento, la sobrecarga de servicios puede ser inasumible. Y más teniendo en cuenta que en 20250 seremos el país más envejecido del mundo, por encima del mundo.

— ¿La calidad de la vejez se condiciona a lo largo de toda la vida?

— Indudablemente. La vejez saludable en realidad hay que empezar a fomentarla mucho antes, cuando se tiene 30, 40 o 50 años. Eso pasa por hábitos de vida saludable, control de alimentación, evitar hábitos tóxicos, como no pasarse con el alcohol... todo eso es lo que ayuda a alejar la temida discapacidad.

— Esa barrera de los 65 años va unida a la jubilación laboral. ¿Es importante para la salud, cuando llega el abandono del trabajo, ocupar el tiempo con alguna actividad, tanto física como mentalmente?

— Eso es primordial. Siempre insistimos en que hay que evitar el apagón emocional que genera la jubilación. Porque la jubilación genera no solo la pérdida de contacto con el centro de trabajo y con las personas que allí estaban, sino que cambia el rol social, el estatus económico, la posición en la familia y en la sociedad de la persona. Hay quienes lo metabolizan bien y para otros es el principio del fin, con trastornos del ánimo, distimias, depresiones... Muchas veces es el inicio de un deterioro cognitivo que termina en una demencia. Lo ideal es que hubiera jornadas de preparación para la jubilación, porque no todo el mundo está preparado. Hay muchas personas que lo anhelan y después maldicen la hora en que se jubilaron. Lo segundo es ayudar a la persona una vez jubilada y ocupar ese tiempo libre, asumiendo que las tareas no son las mismas para todos, pues tienen que adaptarse a cada persona.

— ¿Quién envejece mejor: el hombre o la mujer?

— Hay una clara diferencia. A día de hoy la mujer vive entre 6 y 8 años más que el hombre de media. Eso es motivo de estudio en los grandes centros que analizan el envejecimiento humano porque cada vez más se amplía esa diferencia. Es un tema muy interesante y tiene una serie de variables y condicionantes que lo convierten en una cuestión muy compleja. Pero la feminización del envejecimiento es evidente.

— En una especialidad como la suya muchos pacientes vienen a la consulta acompañadas por la persona que los cuidan. ¿Es habitual que acabe usted con la conclusión de que el acompañante también precisa atención médica?

— Es muy frecuente. Por dos motivos: por un lado, porque la sobrecarga de trabajo del cuidador principal lleva a lo que se conoce como el cuidador quemado, y eso es lo que también muchas veces motiva el maltrato al mayor. Hay que minimizar esa sobrecarga.

— ¿Sigue siendo el alzhéimer la enfermedad en la que más queda por avanzar en investigación y en tratamientos?

— Sin lugar a duda. Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida y el primer factor de riesgo para padecer alzhéimer es cumplir años. Estamos ante una epidemia para la que no estamos preparados, que tiene unos costes elevadísimos, que muchos comparan a los del cáncer y que es un lastre para la sociedad, porque genera sufrimiento en las personas, costes elevados... ¿Qué es lo importante? El diagnóstico precoz. Muchas veces vemos a los pacientes con deterioro cognitivo cuando ya padecen una demencia clara y lo importante es el diagnóstico preclínico: antes de que la persona tenga síntomas, se pueden hacer, en algunos casos, intervenciones para retrasar las consecuencias de la enfermedad. Y eso abarca cuestiones como hacer testamento, prever los cuidados... El alzhéimer puede tener un periodo prodrómico de diez años, antes de que haya un cuadro clínico, y después, cuando se detecta la enfermedad, uno va atando cabos y recuerda síntomas premonitorios que iban avisando de que la enfermedad empezaba a estar ahí.

— Se publica esta entrevista el mismo día que CANARIAS7 entrega a sus lectores el Calendario de la Salud. ¿Cómo surge la idea de hacerlo y por qué va asociado un calendario a la salud?

— Es una forma de que las personas mayores que viven solos o en compañía de otra persona mayor estén orientados en tiempo y en espacio, que constituya una ayuda para fomentar la independencia en la vida diaria, en rutinas como ir a la farmacia o al médico, hacer la compra, cumpleaños de la familia... y todo eso lo pueden anotar en el calendario. Muchas veces a una persona de 80 años le preguntas qué día es y no saben, ni el día ni el mes, ni el año. Por otra parte, funciona como una señal de alerta, porque si la familia llega y ve que ese calendario no está actualizado, a pesar de que se le ha dicho, eso puede indicar un deterioro cognitivo que hay que evaluar y que tratar.