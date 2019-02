La salud mental infantojuvenil canaria: Faltan camas hospitalarias y personal

Trastornos de conducta

En cuanto a los diagnósticos y según datos de 2016 la mayor parte se debió a trastornos de conducta y de las emociones al comienzo de la infancia y de menores "oportunistas desafiantes", donde se asigna a aquellas anomalías que no se sabe exactamente adónde van a progresar.

Menores sin tratar dos años después de aparecer la enfermedad

El problema es que llegan menores que no han sido tratados incluso dos años después de aparecer la enfermedad, a veces por temor de los padres a que les retiren la custodia, y una patología que lleva este tiempo sin tratar "hace mella en el cerebro".

Menores vulnerables

En Canarias llegamos tarde

Internamiento con adultos

Apostilló González que se ha previsto que la unidad correspondiente se inaugure en 2022 en la provincia de Las Palmas y al año siguiente en la de Santa Cruz de Tenerife.

Hasta ahora los menores de 14 años se atienden en la planta hospitalaria de pediatría y los mayores de esa edad en la unidad de internamiento breve de salud mental de adultos, lo que no es lo más adecuado para un primer ingreso hospitalario, indicó González.

"El niño no es una pieza de puzzle, es un todo y como tal hay que tratarlo y no puede convertirse en una papa caliente, porque así no vamos a resolver nada", advirtió la psiquiatra infantil.