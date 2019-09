La población canaria desprotegida contra el sarampión es «mínima»

Canarias no está libre de casos de sarampión, pero la incidencia de esta enfermedad infecciosa, que en los últimos dos años ha repuntado de manera extraordinaria en Europa, es «mínima» en las islas. En 2018 apenas se registró un caso y este año Sanidad está aún verificando tres casos, indicó el médico epidemiólogo y vacunólogo Amós García, jefe de Epidemiología de Salud Pública en Canarias y presidente de la Asociación Española de Vacunología. «En el archipiélago la cobertura vacunal es muy buena», por encima del 95% de la población, explica García, quien además recuerda que «desde hace más de dos años» Canarias tiene incluido en su calendario de vacunación de adultos –integrado ahora, junto con el infantil, en el calendario de vacunaciones para toda la vida– la recomendación de vacunar del sarampión a todos los adultos menores de 65 años que no estén vacunados o que no hayan pasado la enfermedad.

De esta manera, Canarias, indica Amós García, lleva dos años de adelanto en la prevención del sarampión respecto al resto del país, donde el Ministerio de Sanidad volvió a repetir este domingo la recomendación que ya lanzó en 2018 de vacunación triple vírica (frente a sarampión, rubeola y parotiditis) a todas las personas menores de 50 años, es decir, las nacidas a partir de 1970, que no hubieran recibido dos dosis de vacuna previamente.

«No es cierto que haya que vacunarse de saramipión a toda la población de menos de 50 años», como ha dicho el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), sostiene Amós García, que recuerda que «la inmensa mayoría de población de menos de 65 años ya pasó la enfermedad o está vacunada», de ahí que «solo se recomiende vacunar a los que no han tenido sarampión o no están vacunados; es absurdo vacunar a todo el mundo», exclama.

«En Canarias tenemos casos de sarampión, pero la enfermedad no es tan expansiva como en Europa», aclara el vacunólogo, que explica que los factores son múltiples, pero que tienen en las guerras, como la que se libra en Ucrania, y en el incremento de las bolsas de pobreza en los países ricos a sus principales focos, sin olvidar los movimientos de población sin acceso a sistema sanitario alguno y al movimiento antivacunas, «que es lo menos grave, pero con importante presencia en países como Italia o Francia».

La recomendación de Sanidad llega cuando en Europa se han notificado en la primera mitad del año 90.000 casos, aunque en España solo ha habido 233.