La nueva cara del cáncer de mama

Diagnóstico precoz

Normalización

Uno de los grandes avances ha sido que la paciente entre en quirófano y en el mismo acto complete su tratamiento recibiendo radioterapia intraoperatoria. Luego, normalmente con una pastilla y sus controles durante cinco años ya es suficiente», agrega.

No obstante, «debemos insistir mucho en la normalización del cáncer. Hoy es una enfermedad como otra cualquiera, de hecho, existen otras peores por sus tratamientos y supervivencia», apunta García Cabrera, quien agrega que la mamografía no es el único método de diagnóstico sino también, las mujeres tienen una corresponsabilidad sobre su cuerpo y no olvidar autoexplorarse y acudir a las revisiones independientemente de si tienen 30 o 60 años».

Estos últimos años se ha ido «aprendiendo mucho» sobre esta patología al ser un cáncer muy frecuente en las mujeres. Hoy se supera el 90% de los cánceres pero hace 20 años no llegaba al 60% y sus consecuencias eran más agresivas incluso, con mastectomías», concretan las especialistas.