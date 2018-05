La Marea Blanca llama a salir a la calle por la sanidad pública

A juicio de la plataforma, los gobernantes canarios se han «asegurado» derivar pacientes y medios a las clínicas privadas y siguen sin aceptar que «la promoción de la salud y la prevención son medidas más eficaces. Nos ahorraríamos millones en tratamientos agresivos y sus secuelas y, los más importante, salvaríamos vidas». Sin embargo, criticó la portavoz, «la sanidad privada busca el beneficio a corto plazo, y la prevención no es rentable».

La portavoz de La Marea Blanca recordó que este interés privatizador del Gobierno canario con la sanidad pública no es nuevo. «Desde hace décadas padecemos una pobre financiación crónica. A partir de 1997 comenzó la colaboración con las empresas privadas y las han fortalecido colaborando cada vez más con ellas en lugar de apostar por el servicio público», lamentó.

Además, Delgado señaló las listas de espera como «un tema sensible» que no es «ni un problema puntual ni estructural». En su opinión se mantienen, por un lado, porque no se establecen planes de salud, en particular que aborden la situación de buena parte de la población mayor que padece enfermedades crónicas. Y por otro, dijo, porque es una forma de meter dinero público en las clínicas privadas. «El Servicios Canario de Salud ha aumentado en un 17% las cirugías que se hacen en la sanidad privada y solo un 5% se hacen en la pública», dijo. Lo mismo pasa con la rehabilitación. «En la sanidad pública cierra por la tarde y mientras los servicios privados se expanden por toda la isla».

También las ambulancia y el servicio de transporte no urgente es otro de los temas que afecta a la sanidad pública porque muchos pacientes ocupan camas en urgencias, con su alta en la mano, explicó, porque nadie los lleva de vuelta a casa porque viven en la periferia.