La junta electoral del Colegio de Médicos «obliga al amparo» judicial

El grupo de médicos con Luis Miguel Pérez al frente ya había avisado que el silencio por respuesta del Colegio de Médicos de Las Palmas ante la petición de celebrar «un proceso electoral limpio y para todos», les obligaría a acudir a los tribunales. Ayer, la candidatura que fue anulada en abril por la junta electoral del Colegio de Médicos de Las Palmas, presentó una demanda contencioso administrativa y solicitó la suspensión cautelarísima de la junta electoral del Colegio de Médicos de Las Palmas, la misma que proclamó el pasado 16 de abril como única candidatura elegible la lista encabezada por Pedro Cabrera y acordó por unanimidad su designación como presidente de la institución profesional hasta 2022, tras invalidar la plancha alternativa argumentando «el incumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos».

El viernes Médicos de Las Palmas x el Cambio, nombre acuñado por la propia plancha, entregó 1.050 firmas recogidas mediante la plataforma digital Change.org en la sede la institución profesional para reclamar la reversión de esta «situación indecente que la directiva del colegio insiste en consolidar en un pseudoproceso electoral que les proclamó de una manera tan cuestionable, que el asunto está ya en manos de los tribunales», indicó Luis Pérez, minutos antes de acceder a la sede de los juzgados de Las Palmas. «Y encima pretenden que no se haga nada que no esté controlado por ellos, porque, dicen, se perjudica la imagen de la institución. Eso es querer tener secuestrado el colegio», agregó.

En esta línea recordó que anular una candidatura por «una firma de los miembros de nuestra plancha que junta considera falsa es una indecencia». «Se lo dijimos el viernes y se lo repetimos ahora. Si somos falsificadores deben acudir a la Fiscalía», arguyó. «Como no lo van a hacer, nosotros sí. Los tribunales decidirán lo que procede, pero es evidente que una junta directiva como esta, que no quiere oír hablar de elecciones, que permite que se humille a un colegiado, y que se permite acusar con falsedades a colegiados, no puede seguir al frente de nuestro Colegio», concluyó.

Por su parte el Colegio de Médicos de Las Palmas emitió una nota interna a todos los colegiados en la que se señala que la candidatura de Pérez ha sembrado «sospechas infundadas sobre la integridad moral de los compañeros de la junta electoral, tanto en redes sociales como en múltiples medios de comunicación». Además, resalta que «la inhabilitación de esa candidatura originó la posibilidad de falsificación en las firmas presentadas en su propuesta electoral, hecho que se ha confirmado posteriormente por medio de una acreditada pericia caligráfica. Es más, esta pericia reconoce que las diferencias son tales, que profanos en la materia pueden sospechar de ellas hasta el punto de no acreditarlas».