La jueza deniega la denuncia a los funcionarios de la Delegación del Gobierno

Además, la instructora deniega tener por ampliada la denuncia en relación con el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que «sin identificar, imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades, toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos enunciados». En cambio, el delegado José Manuel Franco sigue investigado por presunta prevaricación.

No está denunciado

En relación con el director de Emergencias Fernando Simón, la juez hace saber al denunciante que el procedimiento no se dirige contra él y que, «por el contrario, al menos otros dos juzgados diferentes (de Madrid) tienen asuntos ya registrados en trámite contra Simón indiciariamente recogidos en la ampliación de la denuncia, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante éste».

Por último, deniega la personación en la causa de Javier Fernández Torres, al no cumplir el escrito de personación con los requisitos exigidos en la ley, y de la asociación Derecho a Decidir, por no cumplir tampoco con los requisitos legales exigidos para personarse como acusación popular y por dirigir su acusación contra el doctor Fernando Simón, «que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento».