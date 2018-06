La esterilidad femenina, a revisión

La esterilidad es un trastorno del sistema reproductor que puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres e incluso tener un origen mixto debido a ambos. El índice de afectación se estima en torno a un 15-20% de las parejas en edad reproductiva según la Organización Mundial de la Salud, situándose España como uno de los países a nivel europeo en los que se practica un mayor número de tratamientos de fertilidad. Para concienciar e informar sobre esta problemática se celebra en junio el Mes Mundial de la Esterilidad desde hace más de diez años.

Su origen puede deberse a múltiples causas y registrar diversos grados de importancia por lo que es necesario realizar un estudio de fertilidad para determinar su existencia y el tratamiento a seguir cuando se detecta. Estas medidas han de llevarse a cabo cuando una pareja mantiene relaciones sexuales de manera frecuente, por ejemplo a días alternos, sin utilizar ningún método anticonceptivo durante un período que supera el año de duración sin que se produzca un embarazo.

«Para solucionar este trastorno, en primer lugar hay que llevar a cabo un estudio de ambos integrantes de la pareja para detectar la causa de la esterilidad», explica la doctora Rafaela Pilar Cruz, especialista en Ginecología de Hospital Perpetuo Socorro.

Hay que diferenciar la esterilidad de la infertilidad femenina: «Una mujer estéril no puede tener un embarazo al no ser posibles la fecundación, porque no se produce la unión de óvulo y espermatozoide; o la implantación del embrión y, en definitiva, la gestación no se produce. Mientras, la infertilidad aparece porque, aunque se da la fecundación y la implantación, el embarazo se interrumpe antes de su finalización», detalla la ginecóloga.

Tanto la esterilidad como la infertilidad se dividen en primaria o secundaria en función de si aparece desde la primera vez que se intenta la concepción o si surge tras haber tenido un embarazo previo sin problemas, por lo que es importante tener en cuenta que haber tenido un hijo no imposibilita problemas posteriores en este ámbito.