La bolsa de pobreza en Canarias está por encima del 35%

Poco se conoce del futuro ingreso mínimo vital (IMV) que prepara el equipo del ministro Escrivá, pero ya se han despejado, al menos, dos dudas. Será permanente, es decir, no estará vinculado a la crisis derivada del coronavirus, e irá destinado no a personas, sino a hogares. Probablemente, como ha adelantado el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, más de un millón de hogares (de los 18,6 millones que existen en España) serán los beneficiarios. En total, aunque estas cifras son aproximadas, alrededor de tres millones de personas podrán aprovechar esta medida cuando se ponga en marcha.

¿Muchos o pocos? ¿Cubre las necesidades de quienes están en peores circunstancias económicas? La respuesta está en la última Encuesta de condiciones de vida (ECV) que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que sitúa la población en riesgo de pobreza o exclusión social en el 26,1% del total (año 2018), es decir, cinco décimas menos que un año antes.

Ahora bien, con alguna diferencia entre hombres (25%) y mujeres (27,1%). En total, unos 12 millones de personas se encontrarían en esa situación. Por lo tanto, uno de cada cuatro españoles se situaría por debajo del umbral de la pobreza relativa, un concepto que en su día identificó el Consejo Europeo con tres condiciones.

Por un lado, disponer de unos ingresos por hogar —después de transferencias públicas— inferiores al 60% de la renta mediana del país (8.871 euros en hogares con una sola persona en 2018); tener trabajando al conjunto de los miembros activos del hogar menores de 59 años por debajo del 20% de sus horas potenciales; y, por último, cumplir al menos cuatro de las siguientes condiciones de carencia material: no poder hacer frente a los gastos de hipoteca, alquiler o suministros; no poder mantener la casa caliente; no poder hacer frente a gastos inesperados; no poder comer carne o proteínas regularmente; no poder ir de vacaciones; no poder comprar un televisor; no estar en condiciones de comprar una lavadora; no poder adquirir un coche; o no estar en condiciones de comprar un teléfono.