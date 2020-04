Italia baraja no reabrir las escuelas hasta el próximo curso

Las escuelas, guarderías, institutos y universidades deberían, en principio, reabrir en Italia el 4 de mayo, cuando expiran las restricciones del Gobierno, pero ya empieza a barajarse que no se retomen la clases presenciales hasta el próximo mes de septiembre. Lo reconoció anoche en una entrevista en la Rai Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de la Sanidad y miembro del grupo de expertos que asesoran al Ejecutivo liderado por Giuseppe Conte, al que le compete tomar la decisión final.

«Personalmente creo que en este momento se puede hacer una reflexión para tal vez posponer la reapertura de las escuelas al inicio del próximo año escolar», comentó Locatelli, que destacó la importancia de realizar exámenes serológicos masivos para tener una idea del porcentaje de población que ha desarrollado ya anticuerpos frente al coronavirus. Estos análisis serán determinantes durante la llamada ‘fase dos’, en la que se empiecen a retomar algunas actividades de forma escalonada.

La propia ministra de Educación, Lucia Azzolina, reconoció hace ocho dás que se estaba valorando incluso la hipótesis de que hubiera que continuar con la didáctica a distancia a partir de septiembre si el coronavirus no había remitido entonces. «Hasta que no haya seguridad los chicos no vuelven a clase. Si hay riesgos no lo harán. Escucharé lo que digan las autoridades sanitarias», advirtió Azzolina en la Rai.

El lunes pasado, el Gobierno aprobó un decreto que prevé que si las clases no se retoman antes del 18 de mayo, la ‘maturità’ (equivalente a la selectividad española) se hará por medio de un examen oral telemático. En caso de que la pandemia del coronavirus impida volver a las aulas antes de la citada fecha, se cancelará además la prueba de reválida que tienen que pasar los chicos de 14 años antes de entrar en el instituto. Se sustituye por un trabajo escrito. El Ejecutivo prevé también que ningún alumno repita en el curso que viene aunque, quien tenga alguna asignatura suspendida, tendrá que recuperarla el próximo año escolar.

La pandemia registró ayer 431 muertos, el menor incremento desde el 19 de marzo. También se confirmó la reducción durante más de una semana en la cifra de hospitalizados e ingresados en la uci. Estas disminuciones deben animar a seguir cumpliendo las restricciones, insistió Locatelli. El coronavirus supera los 156.000 contagiados y se acerca a los 20.000 muertos en Italia.

«Ha sido doloroso cerrar las actividades productivas e imponer el distanciamiento social y las limitaciones de las libertades personales, pero reabrir sin que el país retorne a la emergencia supone una operación delicada», reconoció el presidente del Consejo Superior de la Sanidad.