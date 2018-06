Francisca sube a planta tras seis meses en Urgencias

Odra Rodríguez Las palmas de gran canaria

Francisca R.S., de 48 años, ya está en planta. Ayer por la mañana, después de seis meses ‘viviendo’ en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con el alta hospitalaria firmada y en espera de un recurso sociosanitario acorde a sus necesidades, la paciente, afectada de discapacidad psíquica y una patología de salud mental, fue trasladada a una habitación en la sexta planta del centro sanitario, según confirmó su padre Ramón R.S, viudo y de 72 años.

«Es una buena noticia, pero no la que esperaba. No es el lugar que le corresponde», apuntó el progenitor que insistió en que su hija requiere un centro especializado para su patología. «Y casi lo logra», según afirmaron fuentes hospitalarias, que además apuntaron que el pasado miércoles tres psiquiatras visitaron a Francisca en Urgencias con la intención de valorarla para un posible traslado a la Unidad de Media Estancia que coordina el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que se ratificaron en que sufre «una patología social y no hay patología psiquiátrica subsidiaria de ingreso en unidades de salud mental»

Cabe recordar que Francisca dispone desde el pasado mes de enero de su valoración de la discapacidad y de la dependencia, sin embargo, la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno canario continua evaluando cuál es el mejor recurso sociosanitario para ella. Mientras tanto, el Hospital Insular solo puede ofrecerle una cama en planta de hospitalización hasta que su situación se regularice.