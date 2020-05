Esperanza en los posibles tratamientos de la Covid-19

Conocer la metodología

La jornada fue moderada por los doctores Rafael Delgado, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Hospital Universitario Vall D’Hebron de Barcelona. Participaron más de 8.000 profesionales sanitarios de diversos ámbitos, y en ella «se definió con precisión el papel de las diferentes pruebas diagnósticas de la Covid-19, los cuadros clínicos más frecuentes y las modalidades terapéuticas de mayor eficacia», explica Almirante, quien también destaca que se pudieron explicar «las actividades y la metodología aplicable para la contención de la pandemia».

Quedó claro también que, en este combate común que libran todos los países, es importante conocer en qué fase se encuentra el paciente infectado por Covid-19 para aplicar la terapia más efectiva. Además, los expertos reunidos consideran que es vital contar con una buena muestra para obtener un diagnóstico óptimo y debatieron sobre la efectividad de las acciones de carácter no sanitario para contener el avance del coronavirus.

Así, Shengjie Lai, investigador senior de la School of Geography and Environment de la University of Southampton de Londres, expuso su análisis sobre la efectividad de ese tipo de medidas para contener el brote de Covid-19 surgido en China en diciembre, asegurando que «la detección temprana y el aislamiento han evitado más infecciones que las restricciones de viajes y contactos físicos». «La combinación de todas las medidas –remarcó– logra un efecto más rápido y de mayor alcance. La clave está en aplicarlas lo antes posible».