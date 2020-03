España supera los 1.000 muertos y roza los 20.000 contagiados

España ha llegado a los 20.000 contagios tres meses después de que se detectaran los primeros casos en China y un mes desde que se produjera la primera confirmación en el territorio, en La Gomera a finales de enero. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha confirmado este viernes que se elevan a un total de 19.980 contagios en España.

"Ingresados en UCI hay 1.141. Una buena noticia. Aunque los ingresos son de hasta 28 días, se empiezan a dar algunas altas, de los primeros casos: en Madrid ha habido seis. Hay 1.002 fallecidos", aseveró Simón.

Fernando Simón: "Tratamos de dar las mayores garantías de supervivencia, aunque hay algunas que no se pueden garantizar. En cuanto a hospitalizados, hay 10.542, el 52% del total".

"En algunas comunidades obviamente la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican. Más una realidad. De los casos de los que no tenemos un diagnósticos confirmatorio no se pueden reportar y no tenemos una idea muy objetiva de la transmisión comunitaria. Se está haciendo estudios para conocer esta realidad. Es muy probable que los datos infravaloren la transmisión total".

287 contagiados en Canarias

En Canarias se han registrado hasta este viernes 287 contagiados. El archipiélago sumó 65 nuevos positivos el mismo día que falleció otra mujer, de 80 años, en Tenerife. Hay 38 sanitarios contagiados en las islas. El presidente pone como ejemplo de que el aislamiento funciona a El Hierro, La Gomera y La Palma.

20 detenciones ayer

La Guardia Civil vuelve alertar de comportamientos insolidarios, con 20 detenciones ayer. "Más de 15.000 controles intentan disuadir del uso del vehículo por causas no autorizadas".

"La Policía va a seguir aplicando la proporcionalidad, pero ante los incumplimientos, tolerancia cero", José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional