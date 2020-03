España supera el centenar de casos de coronavirus

«Hay que intentar tener la cabeza fría porque es verdad que la situación es preocupante, pero no hay que contribuir al alarmismo porque no ayuda en nada», ha confesado hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La mayoría de los nuevos positivos de hoy está relacionado con focos ya conocidos o localizados o son importados desde el extranjero. No es el caso de Madrid, la región que, con mucho, más inquieta a la autoridades, donde la inmensa mayoría de contagios de las últimas horas han sido ‘locales’.

Según ha explicado, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitariasdel Ministerio de Sanidad, la buena noticia es no estaría habiendo una gran «propagación comunitaria» (o sea contagiados de focos ya conocidos), el escenario más negativo en la lucha contra cualquier infección y no han aparecido nuevos focos de origen desconocido.

Sanidad, que hasta ayer se mostraba moderadamente satisfecha por el trabajo hecho, declara abiertamente ahora su inquietud, porque la contención de la epidemia ya no es tanta. El ritmo infectivo, que parecía a finales de la semana pasada estabilizado en la veintena de nuevos positivos diarios, ha aumentado considerablemente en las últimas horas, doblando la velocidad de contagios, con 41 positivos solo en la mañana de este lunes.

En «contención»

El responsable de Emergencias ha reconocido, no obstante, por primera vez la posibilidad del declarar en la fase de mitigación en zonas concretas, como podría ser Madrid o el País Vasco. También por primera vez, ha dejado la puerta a abierta que el Gobierno, que esta misma tarde tendrá nuevas reuniones de coordinación con las comunidades, pueda decretar nuevas medidas para limitar algún tipo de actos, como los besamanos de Semana Santa.

Iglesia evangélica

Simón ha explicado hoy que solo hay once personas de las que se desconoce el origen de su contagio. Todas ellas proceden de dos escenarios: el foco de Torrejón de Ardoz, el más preocupante ahora para Sanidad, y el del hospital Txagorritxu, en Vitoria.

En Torrejón -ha apuntado el especialista de Sanidad- se sigue investigando, por ahora sin éxito, el entorno de los primeros contagiados y de un grupo de una iglesia evangélica. En Madrid, al menos 22 de los 32 positivos han sido por contagio comunitario o local.

El Gobierno ha dejado de considerar un foco como desconocido el llamado «agrupamiento de Andalucía», después de haberse confirmado que su origen es una pareja de ciudadanos chinos.

Se está presentado particular atención desde Sanidad, ha apuntado Pedro Simón, a Cataluña porque hay un alto riesgo de transmisión nosocomial (que se transmite en centros sanitarios) y se investiga todavía un caso en Castilla-La Mancha, que no se ha podido identificar dónde se infectó porque se encuentra en estado grave y no ha podido responder a las preguntas.

En este contexto, Sanidad ha recomendado al personal sanitario que no vayan a congresos, ya que su contagio puede provocar una disminución importante de personal sanitario.

De hecho, hoy el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha desaconsejado a los médicos que participen en congresos, reuniones y eventos científicos, incluyendo sesiones clínicas con gran afluencia de profesionales, que se celebren en aquellos centros donde se estén tratando o se puedan tratar pacientes con coronavirus Covid-19. Asimismo, también recomiendan no acudir a reuniones nacionales o internacionales a profesionales que pudieran haber estado en contacto con el nuevo virus. La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao ha decidido ya posponer sine die la celebración de la XLVII Semana de Humanidades, siguiendo las recomendaciones de Sanidad.

El Consejo General de Enfermería de España (CGE) y su Comité de actuación ante el COVID-19 ha pedido a los enfermeros evitar acudir a congresos, reuniones y eventos científicos.

Los esfuerzos de los especialistas de salud, una vez atendidos los casos localizados, se están centrando en reconstruir los «escenarios» de los contagios, datos claves para evitar la expansión. Según reveló Simón, solo hay nueve casos en toda España en los que «no tenemos perfectamente establecido el enlace con la importación», después de que las investigaciones de Sanidad hayan constatado que el 90% son importados «o relacionados con casos importados».