España encara la semana más trascendental de la epidemia tras 17 muertos y más de 670 contagiados

España, cuando se cumplen dos semanas desde que estallara la crisis sanitaria por los primeros casos de covid-19 en Tenerife, hasta ahora se ha negado a aprobar medidas como decretar el cierre de colegios, ordenar el confinamiento de grandes núcleos urbanos o la clausura de medios de transporte.

La evolución de la epidemia era la «esperable», insisten desde el Gobierno central en las últimas horas, pero las cifras van aumentando y van siendo cada vez menos los especialistas dentro del Ministerio de Sanidad y, sobre todo en las consejerías de las comunidades autónomas, que creen que mantenerse oficialmente en el escenario 1, el de ‘contención’, no es consecuente con una situación como la actual, en la que aumentan un 20% los casos de contagios cada día, como ha ocurrido en las últimas jornadas.

Cierra de colegios

Sin embargo, hoy se ha comenzado a tomar medidas más radicales, como ordenar el cierre de dos colegios en la población de Labastida, en La Rioja alavesa, para intentar contener el brote que sacude la zona. Otro centro en Vitoria, el Odon de Apraiz, no ha abierto tampoco hoy por orden del Gobierno vasco.

Más de 670 casos detectados en 14 días y 17 muertos confirmados (siete fallecidos solo este domingo) no es una situación, sin embargo, crítica para el Ministerio de Sanidad porque la epidemia «no está descontrolada ni muchísimo menos», ya que los principales focos están ya identificados, según informó el director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón. En el Ejecutivo todavía se aferran a que las cifras no aumentan de forma exponencial como sí que lo hicieron en Italia durante las primeras jornadas.

Entre los técnicos sanitarios, sin embargo, el mensaje no es tan optimista y el hecho de que todos los fallecidos sean personas entre los 69 y los 99 años y con patologías previas (como no se han cansado de recordar todos los responsables políticos desde que la pasada semana empezaran los fallecidos) no es un hecho reconfortante.

La infección de los primeros bebes tampoco es un dato halagüeño. Hoy mismo un pequeño de tan solo cuatro meses, cuyos padres habían viajado a Madrid, se ha convertido en el segundo positivo de la región de Murcia.

Tampoco tranquiliza que el 90% de los casos sean importados o que su origen sea el contagio a través de focos conocidos cuando los infectados han crecido en los últimos tres días a un ritm0 cercano al centenar, el doble que al principio de la semana pasada.

En Sanidad insisten en recordar que son solo tres comunidades autónomas las que se agrupan el 60% de los casos (Madrid, País Vasco y La Rioja). Pero lo cierto es que los infectados en esta tres áreas, a pesar de que los focos están supuestamente localizados (un centro de mayores, un hospital y una funeral, respectivamente) no paran de crecer.