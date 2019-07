En verano aumentan un 20% las operaciones oftalmológicas

¿Por qué operarse en verano?

La cirugía refractiva puede llevarse a cabo en cualquier momento del año, pero hay varias razones por las que los pacientes que quieren deshacerse de la dependencia a sus gafas o lentillas deciden hacerlo durante el periodo estival.

Una de las más destacadas, según explicó el doctor Ángel García, es el mal uso que se hace de las lentillas en verano. “Existe una recomendación que por lo general no suele cumplirse y es que no debemos bañarnos con las lentillas puestas ya que el porcentaje de infecciones que podemos contraer es bastante alto. Aunque no son demasiado frecuentes, cuando se dan pueden llegar a ser bastante graves”. Por ello, en lugares como Canarias en los que solemos ir mucho a la piscina o a la playa o con mucha tradición en deportes acuáticos, un gran número de personas deciden operarse para evitar estos problemas.

Otros factores que se tienen en cuenta para operarse en la época estival son: Mayor tiempo libre, menor estrés y menos presiones, la recuperación es más tranquila o empezar la siguiente estación con un propósito cumplido.