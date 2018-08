El SUC y la ESSSCAN ofrecerán formación sobre emergencias extrahospitarias

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, dependientes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, comenzarán a ofrecer a partir del mes de septiembre diferentes cursos de formación sobre emergencias extrahospitalarias, destinados a personal sanitario y a la población en general, que serán impartidos en diferentes islas del archipiélago por profesionales del SUC, con amplia experiencia en este sector.

El primero de ellos, que tendrá lugar en la sede del Departamento de Formación de la DGSE, situada en la C/ Rambla Bentacayse, en Santa Cruz de Tenerife, ofrecerá la formación inicial para la capacitación en el uso de los dispositivos de desfibrilación semiautomática externa a personal no sanitario. Este curso, que se repetirá en Hospital Juan Carlos I situado en la C/ Real del Castillo, 152 de Las Palmas de Gran Canaria, va dirigido a personal no sanitario que quiera adiestrarse en la utilización del desfibrilador como primer interviniente.

Para el SUC es fundamental que los primeros intervinientes, ante un caso de una persona que presenta una parada cardiorrespiratoria, pongan en práctica estas maniobras de forma adecuada, no sólo para recuperar al afectado, sino para reducir al mínimo las secuelas que pueda tener.

Dichas acciones formativas se desarrollarán, en Tenerife, los días 19 y 20 de septiembre y 17 y 18 de octubre y, en Gran Canaria, el 20 y 21 de septiembre y el 18 y 19 de octubre. Todas las sesiones se impartirán en las instalaciones mencionadas, en horario de 16:00 a 20 horas. La duración del curso es de 8 horas y las plazas son limitadas.

Los desfibriladores semiautomáticos externos ya se encuentran localizados en numerosos lugares de gran afluencia de público en Canarias, como por ejemplo aeropuertos, intercambiadores, instalaciones deportivas, centros comerciales, etc, lo que confiere una mayor importancia a esta formación especializada.

Estas acciones formativas son posibles gracias al convenio de colaboración firmado entre la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), que dirige el SUC, y la ESSSCAN.