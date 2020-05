El ICHH llama a la donación ante la apertura de los quirofanos

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha instado a la donación de sangre de todos los grupos sanguíneos ante la apertura de los quirófanos para intervenciones no urgentes. La Consejería de Sanidad ha informado en un comunicado de que con las donaciones se podrá afrontar el reinicio de la actividad quirúrgica hospitalaria que tendrá lugar durante los próximos días de manera gradual y progresiva.

El ICHH ha recordado que pueden donar aquellas personas que no tengan síntomas respiratorios, no hayan estado en contacto con afectados por el coronavirus o no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días. Los requisitos habituales para donar sangre son: contar con un buen estado de salud, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, y en caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Para la donación de sangre es imprescindible solicitar cita en el formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com, a través del cual también se puede pedir cita para donar sangre en los hospitales de la Red Transfusional Canaria, para algunos hospitales de Gran Canaria y para el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife.

La solicitud de cita para donar en el resto de hospitales se deberá realizar por teléfono en los horarios que se pueden consultar en efectodonacion.com/puntos-fijos/.

En Tenerife se puede acudir al Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez Núñez, número 14, y a los dos hospitales universitarios, así como a puntos de extracción ubicados en los municipios de Güímar, Granadilla de Abona y Los Realejos. En Gran Canaria también está operativo el Banco Provincial de Las Palmas, en la calle Alfonso XIII, número 4, de la capital grancanaria, los tres hospitales universitarios y diversos puntos de donación en Vecindario, Telde, La Aldea de San Nicolás y Agüimes. En Fuerteventura se podrá donar en el punto de extracción del municipio de Tuineje, ubicado en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal. En Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro están disponibles los puntos fijos de donación situados en cada uno de los hospitales de estas islas.