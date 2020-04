«El gran escollo es la tremenda gravedad de estos pacientes»

No está siendo fácil lidiar con una enfermedad nueva, de la que cada día se descubren nuevos aspectos, según confiesa el responsable de la Unidad de Medina Intensiva del Hospital Insular Materno Infantil, Juan Carlos Martín. El centro hospitalario, además, fue el primero de Canarias en tratar a un paciente crítico de Covid-19. «Fue un desafío, aunque contábamos con ventaja. Ya sabíamos bastante enfermedad», manifiesta el doctor que en esos días vivía pendiente de lo que estaban haciendo sus colegas en China, Italia y Madrid. «De todas formas, la situación era muy grave y dimos una respuesta adecuada», admite.

En su opinión, el principal problema que plantea el virus para las unidades de medicina intensiva es «la tremenda gravedad de estos pacientes. El cuadro que presentan es el de una insuficiencia respiratoria aguda muy grave, que requiere de respiración mecánica invasiva por grandes periodos y con una gran carga de asistencia de soporte vital». Ante este panorama, añade, prepararon el hospital para recibir una avalancha de críticos que, por suerte, no llegó y previeron la posibilidad de dotarse de un total de 80 camas de cuidados intensivos, frente a las 30 actuales. «Teníamos que conseguir espacios adecuados y material –monitores, respiradores, bombas, camas y recursos humanos –intensivistas y enfermeras con experiencia en cuidados intensivos», relata Martín sobre este plan de contingencia que preveía ocho escenarios distintos.

Actualmente la UCI del hospital grancanario atiende a 16 enfermos críticos, una cifra que se mantiene bastante estable en las últimas semanas. «La mayoría de los pacientes tienen estancias medias muy prolongadas, con intubación y que permanecen entre tres y cuatro semanas en intensivos. Otros pacientes van a planta en menos de una semana», explica el médico que se congratula de que la tasa de mortalidad en Canarias sea inferior a la que se registra en las UCI de otras comunidades. «En España, por ahora, la enfermedad tiene una mortalidad de un 50% de los críticos. Nuestra experiencia no es esa. Han muerto pocos. Están muy graves, en una situación crítica y no han salido aún del peligro, pero no esperamos una mortalidad de ese calibre», dice con cierto optimismo el médico intensivista que agradece la labor que se está haciendo desde los centros de atención primaria. «Ellos están en la trinchera, trabajan en condiciones menos controladas que en las que trabajamos nosotros. Están haciendo una labor esencial para combatir esta enfermedad», sostiene Martín, satisfecho de que ninguno de los compañeros del servicio de Medicina Intensiva del Hospital Insular Materno haya contraído la enfermedad.