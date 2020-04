El Gobierno rectifica y dejará salir a los niños de hasta 14 años a pasear acompañados de sus padres

Ni cuatro horas de vida. Probablemente el borrador del decreto del Gobierno de autorizar salir a los niños de sus casas solo si acompañaban a sus padres a hacer la compra o a la farmacia haya sido el texto de menor supervivencia de la historia legislativa de España. Después de que en la sobremesa la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, haya dejado boquiabierto a todo el país al asegurar que los menores de 14 años no podría disfrutar de un paseo o una carrera en la calle porque las salidas tenían que estar “tasadas» tener una «causa previamente delimitada» como la de ir al ‘super’, al ministro Salvador Illa le ha tocado desmentir al propio Gobierno ya caída la noche, dando un giro de 180 grados al proyecto inicial para dar luz a que los pequeños puedan salir para disfrutar de algo parecido a un momento lúdico.

El titular de Sanidad ha asegurado que emitirá una orden que permitirá a los pequeños menores de 14 años “puedan dar paseos”. Illa, tras la avalancha de críticas unánimes de toda la oposición y de la inmensa mayoría de los expertos, ha destacado que el Ejecutivo “escucha”.

La rectificación del Gobierno ha tenido lugar después de una tensa reunión durante la tarde entre el propio Illa y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de quien depende directamente la Dirección General de Infancia. Ambos se han enfrentado una vez concluido el Consejo de Ministros, al que los dos habían asistido, y que había acordado que los niños no iban a disfrutar de salidas lúdicas y que tampoco había el «rato al día de aire libre» como prometió Pedro Sánchez.

El sorpresivo acuerdo primigenio del Ejecutivo, que no había sido discutido por los ministros de Podemos en el seno del Consejo de Ministros, fue anunciado por Montero y dejaba claro que no habría columpios ni carreras ni bicicletas ni pelotas ni patinetes. Ni siquiera juegos callejeros aunque fueran en soledad. Todo ello porque los niños de hasta 14 años (y no 12 como anunció en un principio el presidente del Ejecutivo) únicamente iban a poder salir acompañados de un solo adulto a partir del próximo lunes, pero únicamente para ir de la mano con su progenitor, tutor o cuidador a las actividades que ya se le permitían a éste en el actual estado de alarma, como ir al supermercado, a la farmacia o a entidades financieras. Con esas mimbres, la única escapatoria de cierta ‘diversión’ para los más pequeños era la de poder pasear junto al mayor mientras sacan juntos al perro.