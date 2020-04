El Gobierno amplía el grupo de expertos para preparar el desconfinamiento

Pero, además de a los políticos, el grupo acoge a un amplio equipo de técnicos que Ribera sigue ampliando con consultas a expertos de todo tipo, no solo epidemiólogos y economistas. Es este comité el que hará propuestas al presidente Pedro Sánchez para empezar a tomar medidas cuando se decida entrar en la fase de suavizar el confinamiento. En el Ejecutivo señalan que será una fase especialmente compleja, por lo que están extremando la prudencia, pero asumen que es imprescindible pensar ya en esas medidas para empezar a tomarlas a partir del 26 de abril (o quizá antes, si se aprueba por ejemplo la salida puntual de los niños). En las reuniones se manejan todo tipo de documentos de expertos españoles e internacionales. Ribera, que mantiene una discreción absoluta y no quiere dar a conocer quiénes son los expertos ni en qué línea están trabajando, ha ampliado ese grupo con nuevas incorporaciones.

Diferencias territoriales

También está previsto, según confirmó este martes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se incorporen a este grupo de expertos otros 17 designados por las autonomías. Ante las demandas de los presidentes autonómicos, que insistían en que querían participar en las decisiones, también las de la flexibilización del confinamiento, Sánchez ofreció que cada autonomía incorpore al técnico que prefiera a estos debates.

Uno de los debates en los que insisten las comunidades es la posibilidad de hacer la flexibilización de forma diferente en las distintas regiones, porque no todas tienen la misma situación. Canarias, por ejemplo, es de las que tiene más controlada la situación por su carácter insular. Sin embargo, el Gobierno está esquivando cada día esta pregunta acerca de un ritmo diferenciado. Fuentes del Ejecutivo insisten en que la decisión no está tomada, pero el Gobierno no parece inclinarse por tomar medidas diferentes en las distintas comunidades porque cree que podría generar más problemas de los que soluciona