El Doctor Negrín sufre durante dos horas un apagón informático

Un fallo informático dejó ayer a médicos, enfermeras y administrativos sin poder acceder a la intranet y programas informáticos en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. El apagón se prolongó aproximadamente dos horas, tiempo en el que los técnicos del centro lograron reactivar y restablecer todos y cada uno de los programas. Según fuentes del centro hospitalario, al parecer fue un problema de conexión entre servidores, que no «ocasionó ningún altercado asistencial salvo un ligero retraso en las consultas externas».

Desde el hospital se insistió en que los pacientes fueron «atendidos con normalidad y que la asistencia no se vio afectada gravemente ya que únicamente demoro un cierto tiempo las consultas con los especialistas del Negrín». Este tipo de fallo informático afecta normalmente al acceso a los historiales médicos de los pacientes y a los servicios de rayos y de laboratorio y no va a más porque el servicio técnico informático vela porque estas circunstancias no se presenten.

La señal se fue restableciendo de forma «débil, en principio, hasta que arrancó definitivamente y se pudo continuar con normalidad la labor asistencial», puntualizaron las mismas fuentes.

En este sentido, no es la primera vez que se cae el sistema informático del Doctor Negrín y de otros hospitales e, incluso, de los servicios centrales del Servicio Canario de Salud.

A finales de febrero, el día 26, se caída también el sistema informático del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) pero en este caso sí provocó la supresión de citas médicas, la pérdida de información o la eliminación de consultas durante varios días. Al parecer se debió a la instalación de un nuevo protocolo informático que bloqueó el sistema, lo que causó que todos los ordenadores se vieran afectados, puesto que dicha instalación no se llevó a cabo de forma gradual, sino a la vez en todos los equipos.