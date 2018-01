El día a día de un afectado de psoriasis con realidad virtual

La experiencia pretende conocer la enfermedad y acabar con el estigma del paciente

«La recreación, a través de las gafas virtuales, pretende sensibilizar a la sociedad del impacto de la psoriasis a través de una persona afectada que acude a una clase de pilates en la que sufre rechazo por parte de sus compañeros. El objetivo está claro, según David Trigos, delegado directivo de Acción Psoriasis –asociación nacional de pacientes de psoriasis y artritis psoriásica– y afectado, «acabar con el estigma de las personas aquejadas con la patología y con esos falsos mitos como que es contagioso».

Como afectado, «ahora mismo lo llevo muy bien porque he aprendido a controlar y a conocer la enfermedad gracias a la asociación que me ayudó en su día y que me ayudó a manejarla mejor. Ahora, llevo una vida normal», explicó Trigos.

En su opinión, lo principal para el paciente es «conocer bien su enfermedad porque así la manejará mejor, y luego, está saltar el estigma que aún, a día de hoy, persiste de que es contagiosa». «Una persona con psoriasis en una personal normal, es visible y dispone de una gran batería de tratamiento», aseguró Trigos.