El descenso del ratio de contagio se ralentiza (1,16), pero las muertes bajan (1’21)

Desde que fue diagnosticado el primer caso de COVID-19 en España, hace ya más de dos meses, la curva del total de infectados sigue subiendo. Los gráficos diarios muestran un desarrollo que ha sido exponencial y que, a pesar de moderarse, no remite. La meta es aplanar la curva, pero no existe un tope. No obstante, es posible analizar la evolución de la pandemia a partir de su ritmo de crecimiento a medio plazo. Así, hasta el viernes 10 de abril, los casos diagnosticados se multiplican cada cuatro días en España por 1,16. Este número, que cada vez está más cerca del 1 y por tanto del control de la pandemia, sigue bajando, pero lo ha hecho por debajo del 1% en los últimos dos días.