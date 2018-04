Piercing en lengua y labios

Los piercing pueden parecer inofensivos, dado que se utilizan a modo de adorno corporal. Sin embargo, dependiendo de dónde estén ubicados conllevan sus riesgos. El Consejo General de Dentistas advierte de que los piercing en la lengua y en los labios pueden provocar problemas de salud como fracturas y fisuras en los dientes, hipersalivación o infecciones graves. En un comunicado, los dentistas hacen hincapié en las consecuencias que tienen los piercing en la cavidad oral, ya que aseguran que las personas que los llevan adquieren el hábito de «morderlos y jugar con ellos empujándolos contra los dientes», lo que puede producir fracturas y fisuras en el esmalte dental. Así, advierten de que producen hipersalivación, sobre todo si se tienen en la lengua, y si se colocan en el labio inferior pueden provocar la retracción de las encías. También, alertan de que al estar en un entorno húmedo, en la boca se reproducen cientos de bacterias, con lo que la higiene es muy importante tanto en el momento de hacer el piercing como después, ya que si no se cumplen unas pautas se puede desarrollar una infección que «podría llegar al torrente sanguíneo y alcanzar a otros órganos». En este sentido, los dentistas aseguran que algunas de estas infecciones «pueden ser tan graves» como el VIH y la hepatitis B. Por todo ello, recomiendan una serie de medidas como que la persona que se ha hecho el piercing no fume, no beba alcohol y no consuma grasas hasta que no haya cicatrizado. Utilizar enjuagues antisépticos indicados por los dentistas, comprobar, con las manos limpias, el ajuste del piercing de forma periódica para evitar asfixias, retirarlo si se practica algún deporte de contacto o se usan protectores bucales y acudir al dentista si aparece una infección en la zona, son otros de los consejos de los expertos del Consejo General de Dentistas.