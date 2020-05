El coronavirus provoca en abril la mitad de las muertes habituales del mes

Que el coronavirus en España -y en todo el mundo- ha provocado un aumento considerable de las muertes es un hecho. Que los datos oficiales, en los que solo cuentan los fallecidos diagnosticados con la Covid-19 anteriormente, son incompletos, también. Habida cuenta de los retrasos en las notificaciones a los registros civiles. Con todo ello, la incidencia de la pandemia del siglo XXI también deja su huella en las estadísticas disponibles hasta la fecha.

Los mismos datos de MoMo, un sistema con el que se realiza una estimación basada en los once años anteriores y se recopila la información de fallecimientos en los registros civiles de manera diaria para el 93% de la población, ponen de manifiesto un coste humano que se cifra en 30.306 muertes más entre marzo y abril de las que se hubiesen producido en condiciones normales. Son 98.941 en total y la estimación era de 68.634, lo que supone un aumento del 44%.

Si bien este incremento ha sido exponencial del 17 de marzo al 8 abril, en las últimas semanas se ha ido reduciendo. Es decir, que la diferencia entre las muertes estimadas y las observadas se acorta a la par que los nuevos fallecimientos diarios marcan cifras cada vez más bajas y, como consecuencia, la curva de decesos baja. El 31 de marzo solo con las muertes por coronavirus (929) ya se alcanzaban las previstas para ese día (1.125), con un exceso de 1.340 decesos. Por otro lado, el 30 de abril el exceso es de apenas 24 fallecidos más. Con ello hay que tener en cuenta que el dato de las muertes observadas es provisional y que el tiempo entre el deceso y la notificación a los registros civiles se ha incrementado (llegó a los 16 días el 7 de abril), por lo que los resultados en las jornadas más recientes se van actualizando. En periodos normales, el día 7 se dispone ya de la práctica totalidad de las defunciones producidas el día 1.

En cualquier caso, no todo el incremento acumulado es atribuible al coronavirus con los datos actuales. Del mismo modo que se entiende que el resto de fallecimientos no son solo por otro tipo de causas. Los expertos que realizan el análisis de MoMo especifican que «las estimaciones de excesos de defunciones no se pueden atribuir a ninguna causa específica».