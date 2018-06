Dolor torácico, causas cardíacas

Canarias7 Saludable las Palmas de Gran Canaria

Buenos días doctor, desde hace unos días me duele el pecho, se asocia una falta de respiración conforme camino y llego a notar incluso mareos y palpitaciones. Cuando paro me encuentro más aliviado en pocos minutos. Creo que algo no va bien». O bien «siento opresión en el pecho, últimamente padezco mucho estrés, apenas logro conciliar el sueño, estoy fumando más de la cuenta y tengo la tensión arterial disparada».

Son dos ejemplos que aparecen con mucha frecuencia en Urgencias o en las consultas de Cardiología, Medicina de Familia, Medicina Interna, Neumología, entre otras. El dolor torácico es una molestia muy habitual. Muchas personas son conscientes de la amenaza potencial que conlleva este síntoma y consultan ante la mínima molestia. Otras, sin embargo, incluso individuos con enfermedades graves, minimizan o ignoran esta advertencia. Las características y la gravedad del dolor varían significativamente entre pacientes y también en ambos sexos. Independientemente de la manera en que se describa, no se debe nunca restar importancia al dolor torácico sin explicar su causa.

Volviendo a los casos citados al inicio, son pacientes que pueden tener la misma edad y condición de salud previa, pero el enfoque clínico y quizás el resultado del estudio diagnóstico sea muy diferente, con también diferente pronóstico, explica el doctor Octavio Rodríguez, especialista en Cardiología de Hospital Perpetuo Socorro.

«La experiencia del clínico a la hora de evaluar al paciente marca la sistemática, en cómo diriges el interrogatorio (anamnesis), cómo buscas en la exploración física signos clave que den forma a una hipótesis diagnóstica, y cómo utilizas las diferentes pruebas complementarias que ayudan a confirmar o descartar ese diagnóstico, y también lo rápido y acertado que pudiera ser. En muchas ocasiones no se precisa prueba complementaria alguna, pero en personas con cierto perfil de riesgo es prioritario identificar el origen del dolor torácico, un síntoma potencialmente grave y que, quizás, no admite demora por las consecuencias que un diagnóstico impreciso o demorado comportaría», detalla el cardiólogo.