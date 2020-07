Doctores al albur de la temporalidad

Llevan 13 años esperando por unas oposiciones que nunca llegaron y sus puestos de trabajo están en el aire aunque se examinan diariamente ante sus pacientes tomando decisiones.

Así viven 1.877 médicos especialistas hospitalarios de Canarias que se han unido en una plataforma para pedir al Gobierno de Canarias que enmiende la inestabilidad laboral que sufren desde hace más de una década con unas oposiciones que valoren su experiencia y sus méritos.

«Estuve entre cinco años y seis años con contratos temporales. Al principio los firmaba cada tres o seis meses. Luego fueron anuales y, tras seis años así, me dieron la interinidad», explica Yaiza Rubio, una neumóloga que trabaja en el hospital Insular de Gran Canaria desde hace casi 13 años. Sin embargo, afirma que el suyo no es el peor de los casos y pone como ejemplo a su pareja, un médico intensivista que encadenó durante casi un año contratos de un día para realizar guardias hospitalarias. «Se le daba de alta en la Seguridad Social a las 3 de la tarde y se le daba de baja a las 8 de la mañana», recuerda. Ambos están en idéntica situación, cubriendo una plaza que puede ganar cualquier facultativo especialista en la próxima oferta pública de empleo. La diferencia es que ellos ya superan los 40 años, comparten cinco hijos y en esta década se han hiperespecializado en una funciones concretas con lo que han olvidado la generalidad de su rama médica.

Ese es el caso del radiólogo intervencionista del hospital Insular Yeray Aguilar. «Llevo años en una cueva dentro de la radiología», explica este experto en navegar por las venas a través de la imagen para abrir y cerrar arteras de cualquier órgano, a excepción del corazón.

«Llevamos años dedicados completamente a una subespecialización. El resto de los conceptos de radiología los he ido olvidando. No soy el radiólogo que era antes. Me he hiperespecializado porque así lo requieren los hospitales de tercer nivel», explica el especialista interino que lleva 14 años trabajando en este puesto y esperando por unas oposiciones que no se convocaron.

Su pareja es internista y, al igual que el 70% de los profesionales del Servicio Canario de Salud, también ocupa una plaza temporal desde hace 12 años. Ambos comparten tres hijos. «No hemos podido tener una estabilidad laboral que permitiera crear nuestra familia. Tuvimos que arriesgar por nuestra cuenta. Si sale una oferta pública de empleo (OPE) me puede tocar plaza en Fuerteventura y a mi mujer en La Palma. De cara a la conciliación familiar es un riesgo tremendo», explica Aguilar.

La situación familiar y laboral de Rubio es la misma. «Tener que vivir en una isla diferente sería un problema no solo profesional sino personal. Derrumbaría nuestro proyecto de vida y a nivel profesional también podría ser una merma si nos tocara en una isla sin hospitales de tercer nivel. Sería una catástrofe», explica la neumóloga, integrada en un equipo multidisciplinar encargado de tratar los trastornos del sueño y experta en esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Con cinco hijos y un trabajo que requiere muchas horas es difícil buscar tiempo para hincar codos. «Los momentos para estudiar a ese nivel se quedan muy limitados. Tendría que pedir una excedencia o una reducción de jornada, con el problema económico que supone mantener a una familia como la mía», dice.

También a la digestóloga del hospital Insular Violeta Malo le angustia la falta de tiempo para estudiar. Después de cuatro años encadenando contratos temporales y nueve trabajando como interina, se enfrenta a la misma incertidumbre. «Al tener una OPE a la vista, con una convocatoria sin fecha, parte de mi vida está bloqueada», explica la médico especialista que entre el trabajo y el estudio apenas tiene tiempo de ver a sus hijos. «Llevaba estudiando cerca de un año, con el coronavirus lo he parado. Estudias sabiendo que al día siguiente trabajas. Ya no somos estudiantes. Llevamos vida de padres y madres. Tenemos otras prioridades. He cumplido con todo lo que me han dicho. Saqué la carrera con buenas notas. Me presenté al MIR y quedé entre los cien primeros. Se me ha pedido y he dado y, en el trabajo, sabes cuando entras y no cuando sales», afirma la experta en cáncer de colon. «Te has especializado donde hacías falta y puede que te cambien. La sociedad canaria no se merece esto. En mi servicio, de 18 personas, solo hay cuatro fijos», explica.

Ella, al igual que sus colegas, reclama un examen restringido que valore su cualificación y experiencia. «Si lo han hecho mal que tiendan una mano, si no van a romper servicios y familias», lamenta la digestóloga esperanzada con la posibilidad de que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al fin, se siente a escucharlos.