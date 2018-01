Dimite José Manuel Pavón, jefe de Urgencias del Negrín

La Gerencia tiene previsto sacar a concurso la plaza, que mientras tanto, de forma temporal, ocupará otro profesional del que aún no ha trascendido su nombre. Por otro lado, en relación a las últimas noticias sobre la saturación de este servicio, el consejero de Sanidad, afirmó que no se trata de que el Negrín esté «colapsado porque implicaría una paralización de su sistema. Lo que se está produciendo son picos epidémicos», dijo.

Nota interna de despedida

Pavón, una vez oficializada su dimisión, envió una nota interna para despedirse del cargo. «Con fecha de hoy he presentado mi dimisión irrevocable como Coordinador del Servicio de Urgencias. Aunque desde diciembre ya había tomado la decisión, me parecía en ese momento una decisión perniciosa para el servicio, por lo que decidí aplazarla, aunque se me hiciera francamente penosa la continuidad en el cargo».

«He querido incluso elaborar la breve memoria y plan funcional, que les entrego a todos ustedes y se remitió además a la Dirección-Gerencia, para que pudiera servir de ayuda a aquel que asuma la responsabilidad».

«Seguiré feliz, en mi labor asistencia en la Unidad de Críticos», termina la nota Pavón.