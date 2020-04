Diez formas de entrenar al cuerpo contra los virus

Ahora bien, sí hay un margen que queda en nuestras manos. Podemos alimentar bien (o no) al ejército que, llegado el caso, tendrá que combatir. De hecho, no todo el mundo tiene a ‘tropas’ bien cuidadas, por eso las personas reaccionan de distinta forma a un virus en circunstancias parecidas. Patricia Fanlo, coordinadora del Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), colabora para elaborar este decálogo de hábitos destinados a tener nuestras defensa listas para la batalla.

1. AUTODISCIPLINA. Hacer frente a la deriva de la ansiedad

En estos momentos críticos para la salud de la población, la especialista en Medicina Interna, Patricia Fanlo, cree que es necesario hacer un llamamiento general para que se cuide la nutrición al máximo. «En momentos de confinamiento se hace más complicado mantener a raya la ansiedad y se ingieren más alimentos de la cuenta de forma casi inevitable. Más calorías y mucho más grasas en general», advierte la especialista. Pero es necesario ser consciente de lo que enseña la disciplina de la inmunonutrición: el desequilibrio nutricional puede afectar a la competencia del sistema inmune. «Esta situación de confinamiento, efectivamente no es la ideal, sino más bien adversa. Es buena para no contagiarnos pero no ideal para fortalecer el sistema inmume». De ahí que haya que hacer un mayor esfuerzo de conciencia y acción.