Desciende por primera vez el número de fallecidos y de contagios

La pandemia sigue mostrando su cara más letal con 812 muertos en las últimas horas en España, pero las cifras de Sanidad este lunes confirman que su ritmo de propagación sigue cayendo, ahora ya sin matices. Por primera vez desde que estallara la actual crisis sanitaria, se reducen de forma simultánea el número de fallecidos y de contagios diarios (cifras absolutas), una noticia esperada desde hace días por los epidemiólogos porque se considera señal inequívoca de que se habría superado el pico infectivo a nivel nacional. Es más, Sanidad ya se atreve a asegurar que esta ansiada cima se holló el 25 de marzo.

Los decesos computados este lunes son 26 menos que los 838 registrados el domingo, un aumento diario de ‘solo’ un 12 %, que confirma que el ritmo de crecimiento de la epidemia ha dejado de ser exponencial. Aun así, la cifra total de víctimas mortales del COVID-19 en España alcanza ya los 7.340. Básicamente, el número de decesos se ha doblado en tan solo cinco días.

También hay una reducción significativa en los nuevos casos de infectados que pasan de los 6.549 positivos localizados el domingo a los 6.398 notificados hoy. Se trata de un incremento del 8% interdiario, el porcentaje de aumento más reducido de toda la serie histórica,que , no obstante, sitúa el número total de infectados en 85.195.

El número de contagiados se ha multiplicado por dos desde el miércoles de la pasada semana a pesar de que España, con los datos de hoy, encadena su tercera bajada diaria en casos notificados. Aun así, las cifras de este lunes, según explican en Sanidad, confirmarían que la propagación del virus estaría comenzando a estar «bajo control», ya que demostrarían que cada contagiado ya solo infecta, a su vez, a una persona o menos.

Buenas noticias, aunque no las mejores, con las altas médicas. En solo 24 horas un total de 2.071 pacientes han sido declarados curados, lo que eleva la cifra total de enfermos que han superado la enfermedad a 16.780. O sea, el 20% de las personas que se han infectado de COVID-19 ya están sanas. No obstante, el ritmo de crecimiento de las altas no están rápido como le gustaría a los responsables de Sanidad, ya que en la actualidad se sitúa en un incremento diario del 14%, cuando ha habido momentos que superado 30%.

La ratio entre nuevos contagiados y altas diarias, básica para ver la evolución general de la pandemia, se sitúa hoy en 1/3. La epidemia se considera bajo control cuando el número de los sanados diarios supere al de nuevos infectados, una situación que todavía parece bastante lejana.

A la espera del anunciado y temido aluvión de ingresos de enfermos en UCI que ha provocado, incluso, el parón económico de todo el país para intentar suavizar ese tsunami, el aumento de ingresos no es exponencial. Hoy son 5.231 personas en cuidados intensivos, 324 pacientes más que el domingo, un incremento interdiario, el menor desde el inicio de las crisis sanitaria.

María José Sierra, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a la vista de las esperanzadoras cifras de este lunes, ha sido la encargada de anunciar de que muy probablemente España superó el pico de la pandemia el miércoles pasado. Desde ese día, el aumento de positivos diarios , que en algunos casos llegó a un 24%, se ha ido reduciendo de forma progresiva hasta llegar al 8% de hoy.