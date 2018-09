Del 5 al 10% de ingresados sufre una infección hospitalaria

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran canaria

A mediados de agosto el test de Clostridium Difficile (C. difficile), una bacteria que puede causar desde diarrea a una inflamación del colon que puede llevar a enfermedades graves, dio positivo en cinco pacientes en el hospital universitario Insular de Gran Canaria, dos de ellos murieron, aunque no estableció que la infección fuera la causa. ¿Son seguros los centros hospitalarios de Canarias? «No hay ningún hospital del mundo libre de bacterias. Las bacterias llegan con los seres humanos, colonizan el entorno del hospital y cuanta más población acuda y más pacientes estén hospitalizados más carga bacteriana habrá viviendo en el entorno del hospital», asegura Eva Álvarez, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Servicio Canario de Salud.

Según diferentes estudios, explica la experta, se calcula que «entre un 5 un 10% de los pacientes que ingresan en un hospital sufren un evento adverso relacionado con la asistencia sanitaria y de esos eventos adversos uno de los más frecuentes es una infección asociada a los cuidados sanitarios». Ese problema, además, «no se restringe solo a centros hospitalarios, también se da en centros de diálisis, centros de día, o en los de larga y media estancia. Cualquier sitio donde el paciente permanezca mucho tiempo y esté sometido a procedimientos invasivos que rompan la barrera que tiene todo ser humano, y la más eficaz contra las infecciones, que es la piel. Cualquier rotura de la piel. Cualquier herida, cualquier vía, cualquier sonda es un factor de riesgo para desarrollar una infección», añade Álvarez.

A juicio de la experta, lo preocupante no es tanto «la frecuencia» de los episodios sino «el impacto» que puedan tener, de ahí que «siempre hay que aplicar las medidas preventivas para que esta cifra sea la menor posible». Sin embargo, advierte Álvarez, «algo que tiene que saber la población es que ese riesgo existe y no hay ningún hospital que tenga una tasa cero. Si tienen una tasa cero es porque no lo están vigilando adecuadamente». El estado del paciente, «el de su piel, la desnutrición, o un enferme inmunodeprimido» son el blanco más fácil de las infecciones. «Las edades extremas, tanto los muy prematuros como la gente muy mayor, o los sometidos a tratamientos como quimioterapia» son factores de riesgo. En general, abunda la especialista, «todos esos factores hacen que la persona tenga menos defensas naturales contra los microorganismos» que son los que la ponen en peligro ante una posible infección nosocomial, que es el nombre que reciben estos contagios.

Los hospitales canarios, explica Álvarez, «están en las cifras que plantea el estudio», que se realiza en toda España. «Lo importante es la tendencia y que todos apliquemos medidas adecuadas. En 2012 el Gobierno canario estableció un protocolo para la vigilancia de infecciones y ahora se va a reforzar la coordinación entre todos los hospitales e incluyendo, también, los hospitales de media y larga estancia porque tienen muchos pacientes que luego vienen a los hospitales de agudos», señala.

Los microorganismos relacionados con la asistencia sanitaria afectan fundamentalmente a pacientes que ya están graves. En cuanto a los pacientes que vienen al hospital por corta estancia y luego se va a su casa, es muy raro que tengan una infección. Sin embargo, los pacientes críticos, son particularmente sensibles», matiza Álvarez que recuerda que en esos enfermos «una infección empeora su pronóstico», pero es complicado demostrar que fue la causa de la muerte.