Citan a una dependiente un mes después de fallecer

Según la denunció su hija en la Cadena Ser en Gran Canaria, el Gobierno de Canarias tardó más de un año en llamar a una familia para valorar el grado de dependencia de su madre. Cuando la llamaron para concretar la cita la mujer, de 76 años que sufría alzheimer y necesitaba atención 24 horas al día, había fallecido hacía un mes.

Isabel explicó en el citado medio que en 2016 y según los informes médicos, presentó la primera solicitud para pedir una ayuda. «Ella dependía totalmente de nosotros porque no movía las manos, no abría la boca... Teníamos que ponerle una pajita para poder hidratarla y alimentarla. Era como si se hubiera convertido en un bebé», contó su hija en el programa Hoy por Hoy El Drago. Como no recibió ninguna notificación, en junio de 2017 hizo otra solicitud formal para pedir la prestación. Ante la falta de respuesta, la familia se hizo cargo de los cuidados de la madre hasta que falleció el pasado mes de abril. Un mes después llamaron a Isabel para valorar a su madre.