Cerco en torno a las pseudoterapias

Biodescodificación, iridiología, kinesiología holística, medicina ortomolecular, reike, MMS, terapia biomagnética, apiterapia, constelaciones familiares y así hay hasta 139 técnicas realizadas en el ámbito de las llamadas terapias naturales, incluidas la homeopatía o la acupuntura , que en 2011 identificó el Ministerio de Sanidad en un documento que presentó como «un primer paso para avanzar en una posible regulación». Siete años después, el Gobierno no ha dado ningún paso, salvo el anuncio la semana pasada del Ministerio de Sanidad de que está trabajando en un plan de choque contra la pseudoterapias (ya no habla Sanidad de terapias naturales). Ese mismo día, la ministra, María Luisa Carcedo, hizo público el trasladado a la Fiscalía del uso y promoción del MMS, el clorito de sodio (lejía) para cuarar, por ejemplo, el autismo.

Canarias y Levante son las dos zonas de España donde más proliferan las pseudociencias

El falso fármaco, promovido, entre otros, por Josep Pàimes, está ilegalizado desde 2010 por una alerta que realizó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Pàimes (que ya ha sido sancionado tres veces) tenía previstas varias charlas en Canarias que se han suspendido en los lugares y fechas previstos, pero que el agricultor catalán aseguraba hace unos días que va a celebrar.

Como él, que viene de visita, llegan decenas de charlatanes con sus remedios, pero, además, en las islas hay instalados infinidad de centros y especialistas en pseudoterapias que, según la Organización Médico Colegial (OMC), pueden ser «un campo legítimo de estudio», pero «sin resultados concluyentes todavía» y que, sin embargo, «se presenta como ya validados ante la sociedad».

Canarias y Levante son las dos zonas de España donde «más han proliferado» las pseudoterapias, asegura el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, que, pese a reconocer que «es difícil explicar por qué», lo achaca a que «ambos sistemas de salud están a la cola de España en la calidad de la medicina que prestan».

Anastasio González es psicólogo colegiado, experto en procesos de pérdida y duelo y vinculado durante años al acompañamiento de enfermos de cáncer. En su trabajo se tropieza casi a diario con pacientes que se han acercado o han abrazado de lleno alguna terapia alternativa o complementaria -su nombre ha evolucionado- a la medicina convencional. Pero, además, él mismo ha padecido un cáncer y desde su experiencia personal cree saber por qué un enfermo busca soluciones más allá de los tratamientos oficiales: «Falla la comunicación médico-paciente». «Si el médico no es capaz de darte las respuestas que necesitas te agarras a quien te escucha. En un momento de desesperación total pocos son los médicos que te dicen que cáncer no es sinónimo de muerte, ni que el 90% de los cánceres en estadío 1 se curan. Esa información no llega a la gente», sostiene González, consciente, no obstante, de que hay múltiples factores que llevan a un enfermo hasta las pseudoterapias.