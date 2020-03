Casi 25.000 casos en España

España cuenta a día de hoy con 24.926 contagiados, ya que desde ayer se han notificado 4.946 casos nuevos. Además, en las últimas 24 horas han muerto en España 324 personas, elevando el balance de víctimas mortales a 1.326 personas.

Nunca antes desde que comenzara la crisis sanitaria por el coronavirus hace ya un mes se habían batido en un solo día récord de fallecidos y de nuevos infectados. Hoy ha llegado ese día. En las últimas 24 horas han muerto en España 324 personas, elevando el balance de víctimas mortales a 1.326 personas. Desde el viernes al sábado se han notificado 4.946 casos nuevos de contagios, lo que hace que el país ya roce los 25.000 positivos. Exactamente a día de hoy hay 24.926 contagiados.

Una semana después de que el Gobierno decretara el estado de alerta y el confinamiento de la población, esas medidas extremas no tienen todavía ningún efecto aparente en las estadísticas, tal y como ya vaticinaban los expertos de Sanidad, que no esperan que las cifras de la pandemia empiecen a contenerse de manera clara (que no a reducirse) hasta dentro de una semana.

Las cifras de víctimas mortales y de contagiados son preocupantes, no solo por su volumen, sino especialmente por su progresión. Las víctimas mortales han crecido en tan solo 24 horas casi la tercera parte, exactamente un 32,3%, un porcentaje superior incluso al día anterior en el que aumentó un 30%. Un aumento exponencial en los número de decesos que confirma –según explican en Sanidad- que España sigue todavía lejos del pico infectivo.

Las estadísticas de los contagios apuntalan esa tesis de que la pandemia todavía está lejos de ser controlada. Los casi cinco millares de contagiados en 24 horas suponen un incremento del 24,7% con respecto a la jornada anterior, confirmando así que los datos del viernes, en los que el crecimiento solo fue de un 17%, fueron un espejismo, probablemente provocado por la notificación tardía de algunos casos.