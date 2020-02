Canarias asumirá el coste del millar de turistas recluidos en el hotel de Tenerife

-No. Se considera una ‘causa externa’ y no una ‘causa mayor’, que sí estaría cubierta. Además, se debería haber contratado previamente en el seguro de viaje la cláusula de ‘Declaración de zona catastrófica o epidemia’ y el país de destino tendría que haber declarado de forma oficial que se trata de una epidemia.

-No. Los seguros privados de salud no cubren el coronavirus ni las enfermedades producidas por éste por tratarse de una epidemia que «puede convertirse en una pandemia», como ha advertido la OMS.

Los seguros privados de salud no cubren el coronavirus por ser una «potencial pandemia»

-¿Quién corre con los gastos de los turistas recluidos en el hotel de Tenerife?

-Se encargará cada comunidad autónoma. Cuando pase la crisis, se plantearán si sentarse con el Estado para que contribuya a pagar el corte, dicen desde el Gobierno de Canarias. Por su parte, huéspedes del hotel H10 Costa Adeje, en Tenerife, aseguran a este periódico que los responsables no les han comunicado aún nada al respecto y no saben si les reembolsarán los días que ya tenían pagados pero que no están disfrutando por esta situación.

-Cuando acabe el aislamiento, ¿quién asume los gastos?

-Serán las Administraciones Públicas a las que les corresponda indemnizar a los afectados por decisiones como el aislamiento de los turistas. Esa responsabilidad recae en la comunidad autónoma o el Estado, según sea el caso, tal y como lo indica la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La norma especifica que la indemnización debe calcularse en «toda lesión que sufran» los afectados «en cualquiera de sus bienes y derechos», siempre que sea como consecuencia del anormal funcionamiento de los servicios públicos. En este caso, ha sido la propia Administración la que ha hecho uso de otra normal, la Ley General de Sanidad, que habilita para «la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas», como ocurre con el coronavirus.