Cabrera: «Es un gran paso médico incluir la vacuna de la meningitis B»

odra rodríguez las palmas de gran canaria

Los pediatras canarios consideran de un «gran paso para la salud de los niños» el que ha dado la dirección general de Salud Pública del Servicio Canario de Salud en incluir las vacunas contra el meningococo B (Bexsero) en lactantes, así como las vacunas contra los meningococos ACWY en el calendario de vacunas infantil de Canarias, señaló ayer Gonzalo Cabrera, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. «Y lo es principalmente –prosiguió el también pediatra– porque el problema de la meningitis es que es una enfermedad de baja frecuencia, pero de gravísimo desarrollo en pocas horas y elevadísima letalidad». «Tener protegidos a los niños en términos estrictamente médicos es fantástico y los padres están de acuerdo con nosotros», agregó.

Sin embargo, María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, criticó este miércoles, un día después de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario anunciara la inclusión de ambas vacunas en el calendario infantil, que fue una «decisión unilateral y estrictamente política» y recordó que en noviembre del pasado año se pactó a nivel nacional un calendario común de vacunas y que cualquier modificación requiere una consideración y un análisis epidemiológico sobre la vacuna.

A este respecto, Cabrera destacó que probablemente las declaraciones de la responsable sanitaria contra el nuevo calendario vacunal canario se refieran al «aspecto económico, ya que no hay relación coste-beneficio al ser una patología de baja incidencia». «El gasto surge al adquirir esta vacuna que es cara y que necesita de tres dosis por menor y no le sale las cuentas, aunque las cuentas hay muchas maneras de hacerlas, y como tampoco les sale a los padres que han hecho un esfuerzo por pagarlas de su bolsillo», añadió. «La mayoría de los padres saben que la probabilidad de que sus hijos la sufra es baja, pero no quieren exponerse y prefieren invertir y comprarlas», advirtió Cabrera.

La actitud de Carcedo es «lógica desde su puesto y papel» y se queja de que hace cuatro meses se concretó un calendario único y que ahora, por sorpresa, Canarias ha decidido adoptar «por sorpresa» esta compra de vacunas, «la misma sorpresa» que nos cayó a nosotros en la reunión. «Es una magnífica sorpresa y nosotros no podemos entrar en la conversación que no sea la más estricta de salud pública», afirmó.

Cabrera recordó que con esta modificación Canarias dispondrá del calendario vacunal más avanzado de España e insistió en que se vacuna de meningitis B como Inglaterra, Irlanda o Italia.