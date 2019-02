«Atención primaria es el gran reto del sistema sanitario»

— Creo que puedo aportar neutralidad en un mundo donde hay muchísimos intereses económicos y en el que los que nos dedicamos a investigar, de alguna manera, no tenemos conflictos de intereses. Es decir, somos neutrales porque no defendemos a un grupo de interés definido. Porque, claro, hay que tener claro dos aspectos: primero, hay que tener criterio, cabeza, y conocimiento del sector y, segundo, ser honestos y hacerlo con la mejor intención aplicando ese conocimiento que tienes y sin estar presionado porque no tienes que representar a nadie. Es una gran ventaja tener las manos más libres porque podemos decir honestamente lo que pensamos. Y esto creo que es un valor en un país donde de alguna manera uno de los grandes problemas de la sanidad es que el avance tecnológico es impresionante aunque implica una presión enorme sobre el gasto sanitario, ya que cada innovación es mucho más cara que la anterior. Se trata de que el sistema sea capaz de discernir qué es lo que debe incorporarse o no porque hay innovaciones que siendo mucho más caras no aportan salud ni más eficacia respecto a la anterior.

«Voy a poner sobre la mesa del consejo asesor la estrategia de alimentación saludable y el impuesto a las bebidas azucaradas»

— Desde su punto de vista como experta en economía de la salud, cuál sería el punto más sensible del SNS.

— Un punto sensible particularmente a corto plazo es la atención primaria, claramente. El punto fuerte de un sistema de salud como el nuestro es que se base en una atención primaria resolutiva, fuerte, confiable, con recursos y medios. Claro, si pincha primaria tenemos un problema y es que se contagia al resto del sistema, por ejemplo, si tienes que esperar a tener cita con tu médico, que debería ser inmediata y que tarda unos días, pues ya no funciona correctamente. Se está sensible con primaria porque, primero, durante los años de crisis hubo una bajada sistemática de recursos respecto a especializada y esto va aumentando la tensión y llega un momento en que afecta y mucho. Esto, además, se une a que aunque se quieran poner más recursos en primaria como contratar más médicos, no los hay. Per no los hay porque paralelamente ha habido otros hechos concomitantes en estos últimos años, como la falta de trabajo y de contratos dignos, que hicieron que los profesionales decidieran buscarse la vida yéndose a otros puntos de la red como a urgencias o al sector privado. No hay médicos de familia dispuestos a trabajar con el contrato que les ofrece el sistema nacional de salud, que no son atractivos ni estables. Todo esto forma un amasijo de problemas de todo el sistema nacional porque es un mal generalizado. Esto es como un efecto domino, si te falla por ahí también se trasladará a otros puntos de la red sanitaria. Si la atención primaria es el filtro para luego ir a la especializada, lo cual es un modelo conceptualmente muy bueno aunque, también, es un peligro que la gente vaya haciendo shopping de especialista en especialista por su cuenta hasta saber qué padece. El hecho de tener un sistema de atención primaria resolutiva, fuerte y estrenada que haga de filtro es muy buena idea, pero si falla porque no hay recursos y no es resolutiva, la solución es difícil porque se saturan urgencias, aumenta el aseguramiento privado....todo va en cadena.

— Es decir, hay que dar un golpe de timón en atención primaria.

— Sí. Yo creo que hay que dar señales de que la primaria importa y que se le está discriminando positivamente. Ahora mismo hacen falta medidas claras de discriminación, por ejemplo, en proyectos de investigación financiados públicamente que se primen los proyectos de investigación de atención primaria. Hay que dar una señal a los médicos ya que se guían mucho por el prestigio profesional porque también se investiga a este nivel, o crear cátedras de atención primaria en la universidad. Son señales que contribuirían a que la medicina de familia en el MIR quedara más arriba y que estuviera más cotizada. Cuando se quiere que la atención primaria sea el centro del sistema, lo peor que te puede pasar es que esté marginada en la elección de los profesionales. En este momento, prestigiar a los profesionales de primaria es una tarea muy importante del sistema público sanitario.

— ¿El sistema sanitario está subfinanciado?

— Creo que sí, creo que muy probablemente haría falta no solo gastar mejor sino también contar con más recursos porque en términos relativos se ha recuperando el nivel formal de presupuesto de la precrisis, pero la presión por el aumento del gasto sanitario por el envejecimiento, mayor morbilidad y tecnologías es muy elevada y hoy en día a está claro que hay que aumentar los recursos y saber gastarlos mejor.