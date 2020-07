Asturias afirma que el «objetivo es ir hacia la obligatoriedad del uso de la mascarilla»

En este sentido el consejero de Salud, Pablo Fernández, ha manifestado que "las cosas hay que hacerlas con mucho cuidado, y las normas hay que trabajarlas para que sean útiles y eficaces". "Es necesario un trabajo previo de los expertos de salud pública y los que tienen que hacer que la norma sea la adecuada. Estamos trabajando en ello", ha indicado el consejero.

Cofiño, junto al consejero de Salud, Pablo Fernández y la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, han comparecido este jueves en la Comisión de Estudio de la gestión de la crisis sanitaria Covid-19.

En la misma han hecho un balance de la gestión de la Covid-19 en Asturias y se han sometido a las preguntas de los grupos parlamentarios. Además en sus intervenciones se han referido a la situación de futuro y han advertido de que los técnicos no creen que Asturias se libre de los rebrotes.

Sobre la vuelta a la normalidad del sistema de salud, Pablo Fernández ha indicado que si la situación epidemiológica sigue siendo buena abrirán los centros periféricos que permanecen cerrados antes incluso de las fechas previstas, ya que ha indicado que el sistema sanitario está volviendo a su normalidad.

Respecto a esta cuestión también se ha manifestado la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, que ha garantizado que "se van a abrir todos los consultorios periféricos y locales y se va a volver a la situación previa a la pandemia" y ya se trabaja para ello.

"Pero tenemos que garantizar la seguridad de esa población porque la crisis sanitaria no ha finalizado. Hay que tener circuitos o posibilidades de separar a los pacientes", ha dicho Saavedra, que también ha indicado que se recuperarán la citas presenciales y se reabrirán "todos" los consultorios.

No obstante el consejero de Salud ha manifestado que esperan que la actual situación, con el miedo y el trabajo para detectar rebrotes, se alargue durante meses. "Ningún técnico cree que sea posible que no se produzca ningún rebrote en la región. En la mejor de las situaciones estaremos durante bastantes meses vigilantes de rebrotes, eso si no se da una segunda oleada, cuestión por la que hemos hecho una reserva estratégica a fin de asegurar una buena respuesta", ha explicado.

Además ha manifestado que, aparte de respiradores y equipos de seguridad, se están adquiriendo, mediante compra centralizada a través del Ministerio y varias CCAA, una importante cantidad de vacunas de la gripe ante el temor de que una segunda oleada importante del Covid-19 pudiese coincidir con la epidemia de gripe.

"Tenemos una situación favorable respecto a la gripe, ya que algunas de las medidas puestas en marcha por el coronavirus, como la mascarilla, también serán beneficiosas para la epidemia de la gripe", ha manifestado el consejero.

Preguntado por el futuro del hospital de la Feria de Muestras y la celebración de dicha Feria, ha indicado que la solicitud para su celebración será valorada por la comisión técnica pertinente que dará o no su autorización.

Fernández ha querido destacar su disposición y la de todo su equipo a dar todas las explicaciones que sean necesarias. En este sentido ha recordado que esta es la décimo quinta vez que comparece ante esta Cámara desde el inicio de la pandemia.

Ha dado las gracias a la ciudadanía y a todos los profesionales y ha vuelto a pedir prudencia porque la situación, ni mucho menos, se da por finalizada.

Por su parte el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, en su intervención inicial ha recordado los principales datos de la afectación de la pandemia en la región y ha indicado que la incidencia de casos es similar a la de Alemania debido en gran parte a un buen trabajo de vigilancia epidemiológica.

Además también ha celebrado que se haya logrado dar a cada persona la atención adecuada en cada lugar.

El consejero ha lamentado que el PP sea el único que no vega la buena gestión del Principado y les ha pedido que miren un poco más allá de Pajares. "Asturias es la mejor valorada por sus profesionales en cuanto a la respuesta que se ha dado a la pandemia, la que mejor valora por sus profesionales a sus directivos y su consejería, eso es lo que dice una encuesta", ha indicado el consejero.

La gerente del Sespa, Concepción Saavedra también ha querido resaltar el trabajo jugado por los ciudadanos y por los profesionales sanitarios para lograr los datos de Asturias, pero también ha querido valorar la gestión que se llevó a cabo, tomando decisiones muy rápidas en muy poco tiempo.

"Lo más importante ha sido el trabajo de todos para este logro. Ahora llamar a la prudencia, la población está confiada y esto no ha terminado", ha indicado Saavedra.