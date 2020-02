Ascienden a 58 los casos en España tras nuevos positivos en Valencia, Cataluña, Madrid, Euskadi y Baleares

La distribución geográfica de la epidemia quedaba así este sábado por la noche: quince positivos en la Comunidad de Valencia; diez en Madrid, diez en Andalucía, seis en Cataluña, siete en Canarias, tres en Euskadi, dos en Castilla y León y dos en Baleares, además de uno en Navarra, otro en Asturias y uno en Cantabria. El caso anunciado el viernes en Aragón, finalmente, ha sido negativo.

Con estas cifras, España afronta ya una nueva fase en su lucha contra el coronavirus después de que el ritmo de nuevos positivos se haya duplicado en las últimas horas. No es una buena noticia, pero era el escenario más probable que esperaban las autoridades sanitarias, tantos centrales como autonómicas, que temen en las próximas fechas cifras altas, que no disparadas, de nuevos contagiados.

Dar la cara

Los expertos sanitarios creen que el aumento, sin llegar a ser exponencial, va a mantenerse porque es justo ahora cuando el COVID-19 va a empezar a dar la cara, ya que los focos detectados en España hasta el momento –el importado italiano, el de los turistas chinos en Andalucía y el de origen desconocido madrileño- llegaron en la segunda o principios de la tercera semana de febrero. De esta forma, tras catorce día de incubación, el virus empieza a manifestar claramente sus síntomas.

El viernes, hasta ahora el día con más positivos, se saldó con 16 casos confirmados en solo 24 horas. Una cifra importante –admiten desde Sanidad- pero asumible, habida cuenta de que la actual crisis comenzó el pasado lunes por la tarde con la detección del primer positivo, el médico italiano del hotel de Tenerife. En Italia, cinco días después de los primeros casos, los positivos se contaban por cientos. Las autoridades sanitarias creen que el hecho de que no se hayan disparado los contagios en progresión geométrica en la primera semana es un dato esperanzador y, sobre todo, demuestra que los protocolos puestos en marcha están funcionando.

Sin miedo al frío

Lo que no parece preocupar a Sanidad es la llegada de una ola moderada de frío en las últimas horas porque «el virus sobrevive mal en el medioambiente». «Su supervivencia en superficie no es algo que nos deba inquietar», ha explicado el director de Emergencias quien, sin embargo, se ha mostrado optimista por el hecho de que se esperan en los próximos días más sol y el coronavirus es muy sensible a los rayos ultravioletas.