Ascienden a 50 los casos en España tras nuevos positivos en Valencia, Cataluña, Madrid, Euskadi y Baleares

Con estas cifras, España afronta ya una nueva fase en su lucha contra el coronavirus después de que el ritmo de nuevos positivos se haya duplicado en las últimas horas. No es una buena noticia, pero era el escenario más probable que esperaban las autoridades sanitarias, tantos centrales como autonómicas, que temen en las próximas fechas cifras altas, que no disparadas, de nuevos contagiados.

El coronavirus se extiende ya por siete comunidades autónomas. Hoy mismo hay diez nuevos positivos: tres en Valencia, dos en Cataluña, tres en Madrid , uno en Baleares y uno en Euskadi, todos ellos relacionados con casos ya conocidos o con el brote de Italia, por lo que no se trata de infecciones de nuevos focos. El número de contagiados en España , asciende a 50, dos de ellos ya sanados en Canarias y Baleares y dados de alta, según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Dar la cara

El viernes, el día con más positivos por el momento, se ha saldado con 16 casos confirmados en solo 24 horas. Una cifra importante –admiten desde Sanidad - pero asumible, habida cuenta de que la actual crisis comenzó el pasado lunes por la tarde con la detección del primer positivo, el médico italiano del hotel de Tenerife . En Italia, cinco días después de los primeros casos, los positivos se contaban por cientos. Las autoridades sanitarias creen que el hecho de que no se hayan disparado los contagios en progresión geométrica en la primera semana es un dato esperanzador y, sobre todo, demuestra que los protocolos puestos en marcha están funcionando.

Sin miedo al frío

Lo que no parece preocupar a Sanidad la llegada del frío en las últimas horas porque “el virus sobrevive mal en el medioambiente”. “Su supervivencia en superficie no es algo que nos deba inquietar”, ha explicado el director de Emergencias quien, sin embargo, se ha mostrado optimista por el hecho de que se esperan en los próximos días más sol y el coronavirus es muy sensible a los rayos ultravioletas.

Con este escenario, Fernando Simón ha dejado claro que la Administración central no se plantea cambiar los protocolos, como han hecho otros países, prohibiendo concentraciones multitudinarias. “Si hay que hacerlo, se hará. Pero se hará no basándose en el miedo, en informaciones parciales o titulares de prensa, sino en evidencias sólidas”, ha apuntado el máximo responsable en España de la lucha contra el Covid-19, quien ha advertido que no hay pruebas de que medidas extremas de “restricciones de derechos individuales y colectivos” o de “distanciamiento social” tengan efectos reales por sí solas.