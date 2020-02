«Al cáncer le pongo corazón»

Amalia Higuera Brito no quiere que le llamen superviviente, ni siquiera que la califiquen de luchadora. «Solo soy una afectada por el cáncer que disfruta cada día de esta vida que tengo y a pesar de todas las secuelas que me ha dejado esta enfermedad y su tratamiento. Me gusta llamar a las cosas por su nombre. El cáncer es cáncer», dice convencida. «Y como tal –continúa– vivo mi día a día, afrontando lo bueno o malo cuando se presentan y no mirando al futuro. Y cuando tenga que luchar, le diré al médico que no quiero más estar aquí». Ayer se celebró el día mundial del cáncer y Amalia resalta que al «cáncer hay que ponerle corazón porque si no te llevan los bichos; hay que vivir, disfrutar de cada minuto, hoy, no mañana».

Con 55 años, Amalia se enfrenta a una patología oncológica compleja que ha traído consigo unos tratamientos e intervenciones quirúrgicas con las que después de dos años desde el diagnóstico ha aprendido a convivir, «al golpito día a día», señala. En 2017 comenzó una larga y dura procesión por consultas de distintos especialistas y hospitales públicos y privados que terminó en marzo de 2019 con una colostomía y reconstrucción. En este tiempo le diagnosticaron cáncer del canal anal con metástasis en vagina, vejiga y ganglios inguinales debido a lo que, posteriormente, le quitaron el sacro.