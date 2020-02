¿A qué hora nos dan los infartos?

El infarto tiene sus horas. La experiencia acumulada en servicios hospitalarios del mundo entero ha demostrado que el número de urgencias se multiplican entre las siete y las ocho, tanto por la mañana como por la tarde. Los corazones tienen querencia por el crepúsculo solar. La primera luz de la mañana y la última del día marcan la hora del fallo cardiaco y no por casualidad. El cuerpo humano, según explica el cardiólogo José Luis Palma, vicepresidente de la Sociedad Española del Corazón, vive «como cualquier animal» bajo el influjo del universo. Los ritmos circadianos marcan el compás de la vida, la enfermedad y la muerte.

Una auténtica tormenta

Mejor una siesta

Dedicar media hora por la mañana para desperezarse y echar luego la siesta protegen contra el fallo cardiaco

No lo dude, llame al 112

«El tiempo no es oro, sino corazón», afirma el vicepresidente de la Sociedad Española del Corazón, José Luis Palma. Según los datos que maneja la organización, más del 50% de los afectados mueren en las primeras 48 horas tras el infarto, una cifra a la que se suma el 2%o 4% que fallece en las unidades coronarias de los hospitales. Unos con otros, las víctimas de los fallos cardiacos se elevan en España a unos 70.000 al año.

La diferencia entre sobrevivir o morir estriba en una situación así de algo tan sencillo como saber qué hacer. Ante un fuerte dolor intenso en el pecho«y la sensación de muerte inmediata, no hay tiempo para la duda». Hay que telefonear al 112 y tomarse una aspirina lo más rápido posible. En las mujeres, a menudo ese dolor se manifiesta como una fuerte molestia estomacal. Otras veces, el infarto no se anuncia. No hay síntomas. Sólo suerte, si la hay.