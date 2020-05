A la fase 1 con detección precoz y disciplina social

El Gobierno canario presentó ayer su propuesta para que Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palmas también entren en la fase 1 de la desescalada el próximo lunes 11 de mayo. En la reunión telemática entre representantes de la Sanidad canaria y del Gobierno central acordaron que la clave de esta nueva etapa es la disciplina social y la detección precoz de los nuevos casos. «Se insistió en que los ciudadanos deben atender y cumplir las medidas sanitarias establecidas como el distanciamiento físico, el cumplimiento de las horas establecidas para las actividades al aire libre o las medidas higiénicas. Con respecto a la detección precoz, se hizo énfasis en el papel de la Atención Primaria y en los equipos de rastreadores que Canarias ya tiene entrenados desde la primera fase de la pandemia», explicó Sanidad en un comunicado.

El consejero canario de Sanidad, Julio Pérez, defendió que las islas cumplen con los requisitos exigidos por Sanidad y expuso algunas de las medidas que el archipiélago establece en su propuesta «referidas al uso del transporte público, del marítimo, medidas de protección específica de todos los grupos vulnerables en el desarrollo de las medidas de alivio. Además, se establecen medidas para la apertura de los locales y establecimientos comerciales que no tengan carácter de centro o parque comercial con limitación de aforos y medidas higiénicas. Los establecimientos hoteleros y de restauración verán limitados sus aforos así como los centros de ocio», señala la nota.

Fuera de las calles. Antes de la reunión, Pérez dijo en una entrevista en la televisión pública canaria, cree que estará un par de días «intercambiando documentos» como ya pasó antes de que el Ejecutivo aprobara que La Gomera, El Hierro y La Graciosa pasaran directamente a esta fase. «Hay que comprobar muchos números», explicó el consejero. No obstante, espera que antes del viernes el Gobierno de el visto bueno a la propuesta. Para Julio Pérez, lo más difícil comienza ahora, con la desescalada, afirmó durante su intervención. «Ahora es más importante la ciudadanía que las capacidades sanitarias. La disciplina de la población pasa a primer plano». A su juicio, el sistema sanitario debe seguir «en tensión», y en ese sentido se ha planificado, como exigían los requisitos del Ministerio de Sanidad, como poder contar con cientos de camas UCI y miles de camas de críticos en las islas en menos de cinco días si hubiera un rebrote de la pandemia. No obstante, abundó, en la desescalada la ciudadanía es la que debe comprometerse para mantener el virus fuera de las calles. «Hemos conseguido contener el virus, que estaba desbocado». En ese sentido, dijo Pérez, entiende las declaraciones del director del director del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, quien aseguró que el Covid-19 «ya no está en la calle» en las islas, salvo «en algún foco muy localizado». Por eso, insistió Pérez, ahora es «responsabilidad de todos que no lo llevemos a la calle por incumplir las reglas».

En esa línea el consejero de Sanidad pidió a la población que cumpliera las normas de distanciamiento físico e higiene respiratoria. «El mensaje es que ahora estamos bien (en datos epidemiológicos del coronavirus en las islas). No llevemos el virus a la calle. Apelo a la responsabilidad. Ahora nos tenemos que portar bien», dijo Pérez.

Aún así, reconoció, la mayoría de la población está cumpliendo en las islas las reglas.