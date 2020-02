60 mayores hospitalizados con el alta obtienen plaza residencial en seis meses

La situación de los pacientes con alta administrativa que permanecen en los hospitales ha vuelto a encender las alarmas. La consejera de Sanidad del Gobierno canario reconocía en octubre pasado que 223 personas ocupaban camas de pacientes agudos en planta o en el servicio de Urgencias cuando lo que necesitan es atención sociosanitaria, una cifra que en cuatro meses alcanza los 350 mayores en pando alguna de sus camas de crónicos o del servicio de urgencias.

En los últimos seis meses, en concreto, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), ha tramitado 60 solicitudes de plazas sociosanitarias por la vía de urgencia a petición del Servicio Canario de Salud (SCS). La mayoría de ellas proceden del hospital universitario de Gran Canaria doctor Negrín, según aseguró Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad de la citada corporación insular, quien apunta que desconoce si las peticiones sanitarias de ambos centros grancanarios provienen «del mismo centro por personas que acuden a las urgencias y se quedan ingresados con alta administrativa o de un hospital concertado».

En este sentido Mena explica que la vía de urgencia significa que se debe actuar «por sentencia judicial, situaciones determinadas que nos llegan desde la fiscalía o a través de trabajadores sociales», y aprovecha para hacer hincapié en que «no todo el que está en el hospital acaba en una residencia porque para ello se debe ser una persona dependiente, tener un grado y necesitar atención sociosanitaria, bien residencial, atención domiciliaria o centro de día».

La consejera además refiere que aunque el afectado se encuentre en el hospital «se respeta la lista de espera; no se pone a nadie por delante de nadie sin antes analizar las situaciones».

«En este caso, el SCS contacta con nosotros para que acudamos a valorar al usuario, quien a lo mejor no necesita una plaza residencial al vivir una situación transitoria, porque, por ejemplo se le ha sometido a una intervención de cadera y únicamente requiere de cuatro meses de cuidados permanentes determinados en casa, o sí le hace falta porque no pueden valerse por sí mismas, atender sus necesidades básicas de manutención, de aseo o su vivienda no tiene las condiciones adecuadas, o le viene mejor algún otro recurso».