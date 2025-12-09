Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos policías, uno de ellos con una caja, salen de la clínica dental de Alzira. Iván Arlandis

Sanidad inspecciona varias clínicas privadas donde trabajaba el anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Los inspectores tratan de averiguar si más pacientes sufrieron complicaciones tras ser sedados por el especialista investigado por un delito de homicidio

Javier Martínez

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:20

Comenta

La Conselleria de Sanidad sigue realizando pesquisas para esclarecer las circunstancias que rodearon la trágica muerte de una niña de seis años y la ... grave intoxicación de otra menor tras ser sedadas en una clínica dental de Alzira. El foco de la investigación se centra en la praxis del anestesista y la actuación de la odontóloga propietaria del centro médico privado, pero también en la trazabilidad del fármaco utilizado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  8. 8 «Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»
  9. 9 La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias
  10. 10 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sanidad inspecciona varias clínicas privadas donde trabajaba el anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Sanidad inspecciona varias clínicas privadas donde trabajaba el anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira