Sancocho, relax y nuevas cepas, los ingredientes para cocinar una cuarta ola en Semana Santa

El comportamiento individual de los próximos días es lo único que puede librarnos de un problema colectivo en los próximos meses. Así lo entienden epidemiólogos y expertos en la pandemia que alertan del riesgo que supone el aumento de la movilidad y de los encuentros que se barruntan en el horizonte inmediato.

«Estamos en un momento muy malo. Las cifras son preocupantes, no tanto por el nivel de contagios, sino por la tendencia. Desde el primero de marzo, la transmisión del virus está subiendo de forma continua en Gran Canaria y en Tenerife, desde la mitad de febrero. El objetivo tiene que ser cambiar esta tendencia y la Semana Santa va a acelerar esa subida», sostiene la catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Beatriz González López-Valcárcel, miembro del comité científico que asesora al Gobierno canario frente a la pandemia.

Comparte su preocupación el jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Amós García. «En Semana Santa, con la aparición de nuevas variantes, si nos relajamos más, bajamos la guardia y nos movemos más, puede ser un buen momento para que se origine una cuarta ola», asegura García, que deja margen a la esperanza confiando en que la ciudadanía sea consciente de la situación y actúe con prudencia.

Un elemento diferenciador respecto al tercer azote vírico nacido tras la Navidad es la vacunación contra la covid. «La cobertura vacunal es muy baja y el número de vacunas también. No tiene impacto en el nacimiento de la nueva ola», afirma García.

Además, la población canaria está muy lejos de la inmunidad de rebaño, ya que solo un 3,8%, según la última ronda del estudio de seroprevalencia Ene-Covid, ha superado la infección y ha generado anticuerpos. «El principal problema es que la transmisión es silenciosa. Los asintomáticos portan el virus y ellos no lo saben. Todo lo que sea relaciones estrechas a nivel familiar, social, laboral, deportivo, de ocio... Todo eso tiene consecuencias en la transmisión», afirma el epidemiólogo y catedrático de la ULPGC, José Bismarck Poveda.

Para evitar al virus, la medida fundamental es evitar el contacto interpersonal, porque se transmite por vía respiratoria. «El problema es que después de llevar tanto tiempo sufriendo esta pandemia, forzados a seguir las medidas de protección -la mascarilla y la distancia interpersonal- llega un punto en que se produce un cansancio y, en determinado momento, su propia mente le puede engañar. Piensas: 'no importa, tengo seguridad en que estas personas, que están perfectamente, no estén infectadas'. Eso nadie lo puede asegurar. La persona se engaña a sí misma y esas situaciones llevan al contagio, sobre todo en grandes grupos», explica la catedrática de Microbiología de la ULPGC, María del Mar Tavío, que teme que una cuarta ola propicie la aparición de nuevas variantes que dejen sin eficacia las actuales vacunas.

La movilidad de estos días también es un factor a tener en cuenta, incluso la interinsular. «El peligro ahí quizá sea mayor para las islas no capitalinas que están casi libres de virus -La Gomera, El Hierro y La Palma- que, al ser invadidas por turistas canarios, pueden tener casos importados de otras islas. Además, la prueba de antígenos no detecta la infección en los asintomáticos», subraya González, que no encuentra elementos para ser optimista respecto a la evolución de la pandemia salvo por la aparición en escena de las vacunas, capaces de evitar que los más vulnerables enfermen gravemente.