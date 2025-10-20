Unidad Integral de Mama en Hospitales Universitarios San Roque Una unidad referente, todo en un solo hospital

Hospitales Universitarios San Roque ha consolidado un modelo de atención integral 360º y personalizado a la mujer, bajo un nuevo concepto de atención centrado en la persona, la humanización de los procesos, la última tecnología y la rapidez en el diagnóstico. Esta Unidad Integral de Mama es referente en el ámbito privado en Gran Canaria.

La Unidad Integral de Mama ofrece a las pacientes todos los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, intervenciones quirúrgicas y de apoyo terapéutico con un enfoque multidisciplinar que favorece decisiones clínicas eficaces, rápidas y consensuadas. Es el único hospital privado de la isla que reúne bajo un mismo techo:

• Diagnóstico por imagen (ecografía, mamografía con contraste, resonancia de última generación)

• Anatomía patológica, estudios genéticos y biopsias

• Medicina nuclear avanzada (PET TAC y SPECT-TAC)

• Cirugía oncológica y reconstructiva

• Quimioterapia, braquiterapia y radioterapia intraoperatoria

• Hospital de Día y Urgencias 24h

• Apoyo en nutrición y psicología especializadas

«El nuevo mamógrafo en Vegueta es único en la sanidad privada de Gran Canaria»

El diagnóstico precoz es clave para mejorar el pronóstico, reducir la necesidad de cirugías invasivas y ofrecer tratamientos más conservadores y novedosos. La unidad realiza procedimientos avanzados como la biopsia del ganglio centinela, que permite evaluar con precisión la extensión del cáncer y adaptar el abordaje quirúrgico a cada paciente.

Además, Hospitales Universitarios San Roque dispone en todos sus centros (Vegueta, Maspalomas, Vecindario y Lanzarote) de nuevos mamógrafos con equipos digitales directos, que producen menos radiación y mejoran la calidad de las imágenes.

Un comité de expertos contra el cáncer de mama

El cáncer no puede abordarse desde una sola especialidad. Por eso, el modelo de atención de Hospitales Universitarios San Roque incluye un comité de tumores multidisciplinar formado por oncólogos, cirujanos, radiólogos, psicólogos, neumólogos, urólogos y paliativistas, entre otros. Cada caso se analiza de forma individualizada para definir el tratamiento más eficaz, menos agresivo y adaptado a la realidad de la paciente.

Bienestar de las pacientes

Uno de los servicios diferenciales de la unidad es el sistema de enfriamiento del cuero cabelludo, disponible para pacientes en tratamiento con quimioterapia. Este sistema permite reducir de forma significativa la caída del cabello y favorece la regeneración capilar, aportando bienestar emocional y físico en una etapa especialmente delicada.

«El diagnóstico precoz es clave para mejorar el pronóstico»

Hiloterapia con frío

La hiloterapia con frío es una técnica de crioterapia controlada que utiliza dispositivos para mantener una temperatura constante entre 10 °C y 15 °C en áreas específicas del cuerpo, como manos y pies, durante tratamientos oncológicos. Su objetivo es inducir vasoconstricción local, previniendo la neuropatía periférica y reduciendo la toxicidad neurológica de la quimioterapia.

Hospitales Universitarios San Roque «saca pecho» por la prevención del cáncer de mama

Octubre es el mes de la prevención y concienciación del cáncer de mama. En Hospitales Universitarios San Roque han querido dar un paso más y convertir el compromiso con la salud de su equipo en una acción concreta: todas las trabajadoras del grupo mayores de 40 años podrán acceder a una mamografía gratuita durante el mes de octubre. La campaña nace con un objetivo claro: promover la detección precoz entre el propio personal como medida de autocuidado y ejemplo de responsabilidad institucional. Esta iniciativa no solo visibiliza el impacto del cáncer de mama, sino que apuesta por una cultura preventiva real, donde el cuidado también es hacia dentro.