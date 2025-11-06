«El técnico en Emergencias Sanitarias ni se divide ni se vende» Trabajadores del sector del transporte sanitario se manifestan en la capital grancanaria para reclamar «respeto a la titulación» en el convenio autonómico. Rechazan que se dividan los puestos de trabajos en categorías

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:09

Profesionales del transporte sanitario de todas las islas se manifestaron este jueves en la capital grancanaria para exigir que el cuarto convenio autonómico del sector «no divida al colectivo de Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES)».

La concentración partió desde la Plaza de San Telmo y recorrió las calles Triana, General Bravo y San Bernardo hasta llegar al edificio de las sedes sindicales en la calle Primero de Mayo, donde finalizará la manifestación.

Bajo el lema 'El técnico en Emergencias Sanitarias ni se divide ni se vende, se sale a la calle y se defiende', los profesionales destacan en un comunicado que «quieren lanzar un mensaje claro: una sola profesión, una sola titulación y una sola responsabilidad».

Según el colectivo, «la propuesta de dividir los puestos bajo categorías como TES conductor, TES ayudante o incluso dividir funciones intrínsecas del TES, no tiene base legal ni técnica, y supondría un retroceso histórico en los derechos laborales y en la calidad asistencial que se presta a la ciudadanía canaria». «Sin el Técnico en Emergencias Sanitarias no hay transporte sanitario. Somos una sola profesión y pedimos respeto a nuestro trabajo y a nuestra titulación», expresan en la nota los portavoces del grupo organizador.

Los profesionales recuerdan que la titulación del TES está reconocida oficialmente desde el Real Decreto 1397/2007, y que la unidad profesional ha sido clave para garantizar la coordinación entre el Transporte Sanitario Urgente (TSU) y el No Urgente (TSNU), ambos esenciales para el sistema sanitario de Canarias. «Está situación sería el inicio a fragmentar el transporte sanitario en la comunidad», aseguran.

Por ello, exigen a los firmantes del convenio «que no fragmenten el sector, y que defiendan la categoría única de Técnico en Emergencias Sanitarias, y mantener en el mismo sector al Transporte Sanitario Urgente (TSU) y el No Urgente (TSNU), respetando su formación y su papel como primer eslabón de la cadena asistencial».

«Dividir el TES es dividir la respuesta sanitaria de Canarias. Somos 2.500 profesionales con una misma vocación: cuidar y salvar vidas», añaden los convocantes.

La movilización, se puntualiza en el comunicado, «responde a los intereses de sus profesionales siendo una iniciativa directa de los propios trabajadores del transporte sanitario, que consideran imprescindible preservar la unidad profesional y la dignidad del TES».

